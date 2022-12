Elon Musk wejdzie w produkcję własnych smartfonów? Miliarder stawia warunek

Nowy smartfon od Elona Muska?

W Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja po tym, jak Apple zasugerowało, że może wyrzucić aplikację Twittera ze swojego sklepu. Nowa polityka Twittera, jak coraz częściej spekuluje się w USA, może zdaniem Google i Apple prowadzić do rozpowszechniania mowy nienawiści i fake newsów.

Prowadząca podcast o technologiach Liz Wheeler zasugerowała, że w takim wypadku najbogatszy człowiek na Ziemi powinien stworzyć własny telefon. - Buduje rakiety na Marsa, więc jakiś mały smartfon nie powinien być problemem, prawda? - napisała. "Oczywiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli tak, to nie ma innego wyjścia, zrobię alternatywny telefon – odpisał jej na Twitterze Elon Musk.

Wielkie zmiany na Twitterze

Elon Musk przejął Twittera w październiku. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie. W listopadzie po opublikowaniu przez Elona Muska ultimatum, zgodnie z którym pracownicy Twittera musieli zobowiązać się do pracy na maksymalnych obrotach, albo zrezygnować z pracy, wiele osób zdecydowało się na to drugie.

Zanim Musk przejął kontrolę nad Twitterem, serwis zatrudniał ok. 7,5 tys. osób. W listopadzie zwolniono już około połowę z nich. Zapytany o obawy, że Twitter może grozić zamknięcie, Musk odparł: "Zostają najlepsi, więc nie jestem bardzo zmartwiony" - przypomina BBC

