Katastrofa w sadach. Minister Krajewski prosi UE o pomoc

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-07 15:48

Katastrofa w sadach. Przymrozki zniszczyły owoce, wielu sadowników straciło nawet 100 proc. plonów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski alarmuje i prosi Unię Europejską o pomoc. Tak źle nie było od kilku dekad.

Portret ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego na tle uprawy czerwonych i żółtych papryk, z fragmentem zniszczonych roślin na pierwszym planie, ilustrujący klęskę przymrozków w sadach, o której przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: gov.pl/ Shutterstock Portret ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego na tle uprawy czerwonych i żółtych papryk, z fragmentem zniszczonych roślin na pierwszym planie, ilustrujący klęskę przymrozków w sadach, o której przeczytasz na Super Biznes.

Katastrofa w sadach

Sadownicy załamują ręce. Wiosenne przymrozki zdewastowały uprawy w wielu regionach Polski. Straty są gigantyczne, a w niektórych gospodarstwach sięgają nawet 100 procent.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski już interweniuje i wystąpił do Komisji Europejskiej o wsparcie dla poszkodowanych rolników. 

Takiej klęski nie było od kilkudziesięciu lat

Najbardziej ucierpiały sady w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim. Mróz nie oszczędził praktycznie niczego. Zniszczone zostały kwiaty i zawiązki owoców jabłoni, wiśni, czereśni, malin, truskawek oraz porzeczek.

Sadownicy mówią wprost, że sytuacja jest dramatyczna. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP ocenił, że to „wielka klęska”, jakiej nie widziano od czterech dekad.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że szef resortu spotkał się z przedstawicielami sadowników i zapowiedział pilne działania pomocowe.

"Przygotowujemy odpowiednie mechanizmy pomocy i jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską w tej sprawie" – zapewnił minister rolnictwa Stefan Krajewski

Potrzebne będzie wsparcie finansowe dla sadowników

Teraz kluczowe będzie szybkie oszacowanie strat. To właśnie od protokołów przygotowanych przez komisje zależy, czy rolnicy dostaną dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu państwa i środków unijnych.

Rolnicy obawiają się jednak, że skutki przymrozków odczują wszyscy Polacy. Mniejsze zbiory mogą oznaczać wyższe ceny owoców latem i jesienią. A to może mocno uderzyć po kieszeniach klientów w sklepach i na targowiskach.

Polecany artykuł:

Pierwsze czereśnie już w sprzedaży. Ceny za kilogram owoców sezonowych są gigan…
PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
Co wiesz o serialu "Bulionerzy"?
Pytanie 1 z 12
Co wygrała rodzina Nowików, dzięki czemu przeprowadziła się do luksusowego apartamentowca?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZYMROZKI W POLSCE
PRZYMROZKI
STEFAN KRAJEWSKI
SADOWNICY
MINISTER ROLNICTWA