Prezenty na święta od Lidla i Biedronki

Sieci handlowe postanowiły zadbać o swoich pracowników przed świętami. W czasie szalejącej drożyzny pomoc finansowa z pewnością ich ucieszy. I tak pracownicy Lidla oraz osoby współpracujące z siecią, w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus otrzymają cztery kupony rabatowe o wartości 100 zł oraz trzy kupony rabatowe na kwotę 200 zł. Na wsparcie mogą też liczyć osoby zatrudnione w Biedronce. Pakiet świąteczny składa się z paczki świątecznej dla pracownika i jego dzieci. Oprócz paczek, w ramach pakietu świątecznego, pracownicy sieci otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w Biedronce lub Hebe.

Do 1000 zł w Kauflandzie w prezencie na święta

Na dodatki przed Bożym Narodzeniem mogą liczyć także osoby zatrudnione w sklepach Kaufland – informuje portal bankier.pl Pracownicy otrzymają specjalne świąteczne paczki z artykułami spożywczymi oraz kartę przedpłaconą do wykorzystania w marketach sieci. - W tym roku zdecydowaliśmy się przekazać naszym pracownikom dodatkowy bon również w listopadzie, co oznacza, że przed Świętami wszystkie osoby zatrudnione w sieci Kaufland Polska otrzymają karty przedpłacone o łącznej wartości od 960 zł do 1000 zł – przekazała Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Premie świąteczne również w Aldi

Pracownicy sieci sklepów Aldi (zatrudnieni od 1 sierpnia) otrzymają bonus świąteczny w formie dodatkowego doładowania karty przedpłaconej w wysokości od 400 do 500 zł. Wartość doładowania świątecznego wygląda następująco:

*pracownicy sklepów, w tym Kierownicy Sklepów i Zastępcy Kierowników Sklepów – 500 zł,

* pracownicy centrów dystrybucyjnych – 500 zł,

* pracownicy administracyjni – 500 zł,

* pozostali kierownicy, liderzy zespołów i menedżerowie – 400 zł.

Dodatkowo dla pracowników operacyjnych, zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych zaplanowano noworoczny bonus. Podobnie jak świąteczne doładowanie będzie on przyznawany w formie dodatkowego doładowania karty przedpłaconej i zostanie zrealizowany w terminie do 15 stycznia 2023 r. Dodatkowy bonus pracownicy będą otrzymywać za frekwencję od 7 listopada do 31 grudnia 2022 roku. W zależności od przepracowanych dni pracownicy mogą liczyć na dodatek o wartości do 300 zł.

