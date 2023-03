Kiedy można było więcej kupić w sklepie? Za Tuska czy Kaczyńskiego?

Subkonto ZUS. Co to jest i jak je sprawdzić? Czy można wypłacić z niego pieniądze?

W połowie marca Donald Tusk opublikował na Twitterze nagranie, w którym przedstawiał ceny produktów pochodzące z marca 2015 roku. Wówczas władzę w Polsce sprawowała Platforma Obywatelska. "Kilo pomidorów prawie 13 zł. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram dzisiaj sześć razy więcej. Mój ukochany schaboszczak: wtedy 11,99 za kg, teraz to jest prawie 21 zł. I rekordzista olej, dwa litry wtedy niecałe 9 zł dzisiaj prawie 22 zł" - mówił na nagraniu Donald Tusk.

W odpowiedzi na nagranie przewodniczącego Platformy na Twitterze pojawiło się nagranie rzecznika rządu. "Kilka faktów: Pensja minimalna na rękę w 2015 wynosiła 1286 zł, a teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 to było 757 zł, teraz - 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą - to 1635 zł. Idąc dalej - minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł. Podatki: gdy był pan premierem, były niezwykle wysokie: 18 proc. PIT. Teraz obniżyliśmy podatek dochodowy" - powiedział Piotr Müller.

Ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera w rozmowie z PAP stwierdził, że obecnie krajowe warzywa są o 55,7 proc. droższe niż przed rokiem. "Wraz z wiosną warzywa będą taniały, ale do świąt wielkanocnych raczej nie należy oczekiwać zbyt dużego spadku cen" - powiedział Kmera. Z wyliczeń Kmery wynika, że w stosunku do średnich cen z marca z ostatnich 10 lat (od 2013 r.), oprócz cebuli najbardziej podrożały: marchew (o ponad 158 proc.) i ziemniaki (o. 127 proc.). Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku selera (37,5 proc.), pieczarek (46 proc.) i kapusty pekińskiej (48,5 proc.). Cały koszyk (14 warzyw) w marcu tego roku jest droższy od średniej wieloletniej z marca o 68 proc.

Pomidory po 3,99 zł pic.twitter.com/JA9nmot5E3— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2023

