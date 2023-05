Kiedy otwarcie tunelu pod Świną? Minister Gróbarczyk zdradza szczegóły

Przeprawa łączy wyspy Wolin i Uznam

Pod koniec kwietnia zastępczyni prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska przekazała, że zgodnie z zapewnieniami wykonawcy inwestycji tunel pod Świną zostanie udostępniony w połowie czerwca.

"Potwierdzam, tunel zostanie otwarty przed wakacjami. W czerwcu kierowcy będą mogli z niego korzystać. Nowa przeprawa jest istotna tak z punktu widzenia mieszkańców Świnoujścia, jak i turystów" - powiedział Gróbarczyk.

O możliwości otwarcia tunelu pod Świną przed wakacjami mówił też w rozmowie z PAP p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski.

"Odbiory trwają, jesteśmy tam inwestorem zastępczym, robimy wszystko, żeby do otwarcia mogło dojść do wakacji" - powiedział Żuchowski zapytany przez PAP, kiedy tunel pod Świną mógłby zostać oddany do użytku kierowcom.

Jak w ubiegłym tygodniu informował rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz, pozwolenie na użytkowanie tunelu pod Świną, które umożliwi jego otwarcie, ma zostać wydane 20 czerwca br.

Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m.

Przeprawa pod cieśniną Świny połączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.