Grupa PGE prezentuje nową strategię do 2035 roku, stawiając m.in. na energię z OZE. Gigant energetyczny planuje inwestycje za 235 mld zł, jednocześnie obiecując powrót do wypłaty dywidendy w ciągu kilku lat. Jak ujawnia spółka nowa strategia PGE do 2035 r. zakłada miliardowe nakłady również w rozbudowę magazynów energii czy też budowę elektrowni gazowych o mocy do 10 GW. Co jeszcze planuje państwowa spółka na najbliższe 10 lat?

PGE zainwestuje miliardy w transformację energetyczną Jak podkreślał podczas prezentacji Dariusz Marzec, prezes PGE , w obliczu wyzwań rynkowych i geopolitycznych, kluczowe jest budowanie bezpiecznego i elastycznego systemu energetycznego, który dostarczy energię i ciepło odbiorcom w akceptowalnej cenie. "W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo energetyczne Polaków stanowi jedną z kluczowych kwestii. Dlatego jako największa polska firma działająca w tym sektorze, czujemy szczególną odpowiedzialność za budowę bezpiecznego i elastycznego systemu energetycznego, który będzie dostarczał energię i ciepło odbiorcom w akceptowalnej cenie" – mówił Dariusz Marzec, prezes PGE. Nowa strategia PGE do 2035 zakłada inwestycje o łącznej wartości 235 mld PLN. Spółka planuje przeznaczyć te środki na: Dystrybucja: 75 mld PLN na rozwój i modernizację sieci, cyfryzację i automatyzację.

OZE: 85 mld PLN, z czego 51 mld PLN na morską energetykę wiatrową (osiągnięcie co najmniej 4 GW mocy do 2035 roku) i 34 mld PLN na lądowe źródła odnawialne (4 GW w farmach wiatrowych i 1 GW w fotowoltaice).

Elastyczne moce gazowe: 37 mld PLN na budowę elektrowni gazowych o łącznej mocy 10 GW.

Magazynowanie energii: 14 mld PLN na rozwój systemów magazynowania o łącznej pojemności ponad 18 GWh.

Magazynowanie energii: 14 mld PLN na rozwój systemów magazynowania o łącznej pojemności ponad 18 GWh.

Ciepłownictwo: 18 mld PLN na modernizację systemów ciepłowniczych i budowę nowych jednostek wytwórczych. W ocenie zarządu PGE realizacja tych inwestycji ma przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Szacuje się, że do firm z krajowego łańcucha dostaw trafi 150 mld zł, co umożliwi długoterminowe wsparcie ich rozwoju i stworzenie nowych miejsc pracy. PGE podkreśla, że priorytetem jest współpraca z polskimi kontrahentami. Prezes Marzec z PGE, podkreślał, że dla firm energetycznych największym wyzwaniem jest dziś zmienność źródeł wytwórczych, z którą tylko elektrownie gazowe i magazyny energii mogą sobie poradzić. "Musimy stworzyć nową architekturę systemu energetycznego. Źródła odnawialne nie potrzebują paliwa, ale są zmienne i chimeryczne, trzeba je uzupełniać źródłami gazowymi" -mówił. Jak dodał, dodatkowo pojawiają się nadwyżki energii elektrycznej, które muszą przechwytywać magazyny, ale także w sektorze ciepłownictwa magazyny ciepła. Ciepłownictwo będzie stabilizatorem systemu - poinformował prezes PGE. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa bez gotowości do pracy jednostek węglowych. Przestają one już być głównym źródłem energii elektrycznej, ale są potrzebne, tyle, że nie mogą działać w regułach rynkowych - wyjaśniał. Pełnią rolę bezpiecznika i o tym, jak zapewnić im gotowość, będą się toczyć rozmowy - dodał prezes PGE. Marzec przyznał podczas prezentacji, że spółka w ciągu kilku lat chce wrócić do wypłaty dywidendy. Jak wyjaśniał prezes Marzec, aby akcjonariusze mogli liczyć na dywidendę, PGE musi spełnić kilka warunków. "kluczowe jest osiągnięcie powtarzalnego zysku netto i utrzymanie ratingu inwestycyjnego. Ponadto, PGE musi generować dodatnie wolne przepływy pieniężne przez co najmniej 2 lata i uniknąć zdarzeń jednorazowych, które mogłyby obciążyć cash flow" - ocenił. Kluczowy dla gospodarki jest dostęp do taniej enegii Na konferencji prasowej obecny był również minister finansów Andrzej Domański, który podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą fundamentalną dla Polaków, gospodarki i kraju. "Transformacja energetyczna to odpowiedź na konkretne potrzeby polskiej gospodarki. Dla utrzymania silników wzrostu potrzebujemy silnego napędu, a to m.in. dostęp do taniej energii. Nowa strategia PGE to silny impuls dla rozwoju gospodarki" - stwierdził minister. Transformacja musi przekładać się na niższe rachunki i stabilne dostawy - zaznaczył. Jak mówił Domański, w latach poprzednich rządów "zmarnowano miliardy złotych na nieprzemyślane inwestycje jak elektrownia Ostrołęka C, czy zakupy za granicą drogiego węgla". Minister dodał, że na same sieci dzięki KPO trafi 120 mld zł. Inwestycje w nowe moce wytwórcze oznaczają niskie ceny i realne szanse dla przemysłu, w tym energochłonnego - zaznaczył, dodając, że rząd chce tworzyć warunki rozwoju także dla przemysłu energochłonnego, ograniczyć import energii i zwiększyć samowystarczalność. Transformacja przyspiesza - dodał. Polecany artykuł: Umowa z PGE podpisana. Elektrownia coraz bliżej