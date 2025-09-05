Pierwsze loty z CPK zaplanowane na 2032 rok wraz z oddaniem pierwszego fragmentu kolei dużych prędkości Łódź-Warszawa

CPK ruszy w 2032 roku z koleją dużych prędkości

"Super Express": - Kiedy polecimy z CPK?

Dariusz Klimczak: - W 2032 roku.

I to już będzie lotnisko wraz z wszystkimi „szprychami" kolejowymi?

Jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości, ona także ma swoje okresy oddania do realizacji. W tym samym czasie, kiedy ma być uruchomione lotnisko i pierwsze połączenia lotnicze, ma być gotowy także pierwszy ważny fragment kolei dużych prędkości, czyli Łódź-Warszawa. W kolejnych latach linie do Poznania i Wrocławia. Co jednak najważniejsze, pracujemy na całej sieci kolejowej, żeby współpracowała z lotniskiem i z koleją dużych prędkości. W przeciwieństwie do moich poprzedników myślimy o równomiernym rozwoju wszystkich połączeń kolejowych, które muszą pracować na kolej dużych prędkości.

Różnice między obecnym projektem CPK a pierwotnym

Właśnie, na czym polega różnica między projektem, który państwo realizujecie, a tym pierwotnym, który chyba został przeniesiony do tego projektu prezydenckiego?

Podstawowa różnica polega na tym, że nie mieszamy polityki z infrastrukturą. My robimy, nie gadamy. Moi poprzednicy bawili się w grafiki, ale nic nie zrobili. Nie wykupili ani jednego metra kwadratowego ziemi pod kolej dużych prędkości. Przede wszystkim trzeba odejść od centralistycznego myślenia, budowania jakiegoś mega węzła w Baranowie i sugerowania, że wszyscy muszą jechać do Baranowa. Kolej, którą moi poprzednicy projektowali, miała się opierać na dojeździe do nowej stolicy Polski, którą miał być Baranów.

Kalisz beneficjentem inwestycji w CPK

Czyli nie będzie wykluczenia kolejowego? Można było odnieść takie wrażenie. Była sugestia ze strony prezydenta, że na przykład Kalisz zostanie wykluczony z tej wielkiej inwestycji.

No oczywiście, że nie. Akurat Kalisz jest jednym z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o liczbę połączeń, przyspieszenie czasu dojazdu zarówno do Poznania, jak i przez Łódź do Warszawy. Kolejną podstawową różnicą w tych projektach jest prędkość na kolei dużych prędkości. Moi poprzednicy upierają się przy 250 km/h, a my mówimy o prędkości ponad 300 km/h. Taka, jaka jest w Europie, a nie w Rosji. Poprzednia ekipa była przekonana, że nowy rząd nie będzie kontynuował projektu CPK i będą sobie używać na tym przez całe kolejne lata. Nie spodziewali się, że my weźmiemy ten projekt na warsztat, poprawimy parametry, zrobimy go racjonalnym i wreszcie zaczniemy go budować. No bo dzisiaj są konkretne efekty.

Konkretne efekty budowy lotniska w Baranowie

Jakie?

Każdy, kto chce pojechać do Łodzi na budowę komory startowej do kolei dużych prędkości, widzi pozyskane pieniądze, rozstrzygnięty przetarg czy wykupione grunty i stworzony całkowicie od podstaw nowy kolejowy program dobrowolnych nabyć, rozwiązane konflikty i między ludźmi, i między spółkami. Przecież ja zastałem projekt, w którym PKP PLK i CPK były w sądzie, bo nie mogli się dogadać, kto ma budować kolej na odcinku śląskim. My naprawdę weszliśmy w projekt, który miał być zupełnie fantastyczny, a tak naprawdę podstawowych spraw nie rozwiązali. Nasi ludzie przez ten krótki okres czasu się tym zajęli.

Przyszłość lotniska Okęcie po oddaniu CPK

Co stanie się z Okęciem po oddaniu do użytku Centralnego Portu Lotniczego?

To jest dobre pytanie. Pełnomocnik do spraw CPK, pan Maciej Lasek, mówił niejednokrotnie na ten temat. Ja chciałbym, aby określone funkcje tego lotniska mogły być wykorzystywane przez polską infrastrukturę i polskich pasażerów. Natomiast docelowo wszyscy wiemy, że ruch pasażerski będzie przeniesiony na nowe lotnisko zlokalizowane w centrum Polski.