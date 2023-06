Kiedy RPP obniży stopy procentowe? Prezes Glapiński ujawni termin?

Kiedy można spodziewać się obniżki stóp procentowych?

Tak jak prognozowało większość analityków, Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Podobnie jak w miesiącu ubiegłym referencyjna stopa procentowa wynosić będzie nadal 6,75% proc.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego majowy poziom inflacji wynosi 13 proc. Jest to najniższy wskaźnik od roku, wciąż jednak dalece odbiegający od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona co do terminu obniżki i wielkości stóp procentowych. Mniejszość RPP proponuje nawet podniesienie stóp procentowych z uwagi na nadal wyższy od stóp poziom inflacji. W najbliższych miesiącach nic się najprawdopodobniej nie zmieni i inflacja pozostanie na poziomie wyższym niż obecne stopy procentowe – podkreśla prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club.

Według prof. Stanisława Gomułki, ministra finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club spadków stóp procentowych można oczekiwać dopiero w pierwszej połowie 2024 roku.

Są podstawy, by sądzić, że inflacja na początku przyszłego roku zbliży się do poziomu aktualnych stóp procentowych. W związku z tym przypuszczam, że RPP o ile oczywiście będzie miała na uwadze osiągnięcie celu inflacyjnego, podejmie decyzję o pierwszej obniżce stóp procentowych najwcześniej za kilka miesięcy – w pierwszej połowie kolejnego roku. – mówi ekspert BCC.

Michał Stajniak wicedyrektor działu analiz XTB uważa, że do rozpoczęcia ewentualnych spekulacji musimy poczekać do lipcowej projekcji inflacyjnej.

-Istnieje szansa na to, że nowa projekcja pokaże szybsze i bardziej prawdopodobne dojście do celu inflacyjnego. Na ten moment oczekuje się dojścia do celu dopiero na koniec 2025 roku, a do tego jedynie z 50% prawdopodobieństwem - mówi Stajniak i dodaje, że nowa projekcja z pewnością pokaże wyraźnie spadkowy wpływ surowców energetycznych oraz niższych cen żywności. Z drugiej strony warto pamiętać, że obecne ceny benzyny są nieco wyższe niż na koniec poprzedniego roku, dlatego jest też spora szansa na to, że inflacja zaliczy odbicie w ostatnim kwartale tego roku.

Stajniak z XTB przypuszcza, że nie można również wykluczyć możliwości sugestii obniżek stóp procentowych ze względu na zbliżające się wybory w Polsce.

-Oczywiście najprawdopodobniej skończyłoby się jedynie na obietnicach, aczkolwiek ostatni bardzo mocny spadek inflacji może być wykorzystany przez profesora Glapińskiego podczas konferencji na wskazanie, że scenariusz obniżki staje się coraz bardziej prawdopodobny - twierdzi Stajniak z XTB.

-Trzeba jednocześnie pamiętać, że solidne podstawy do obniżek miałyby miejsce wtedy, kiedy inflacja spadłaby w okolice poziomów obecnych stóp procentowych, czyli do zakresu 6-7%. W najbardziej optymistycznym scenariuszu zakładającym dalszy spadek cen benzyny, taki poziom jest możliwy na koniec tego roku, co otworzyłoby drogę do obniżki w pierwszym kwartale roku przyszłego- komentuje wicedyrektor działu analiz XTB.

