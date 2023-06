Nowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe i raty kredytów spadną?

Co emeryci zyskali w 2023 roku? Aktualne zestawienie dodatków do emerytury

Kursy walut [05.06.2023]. Złoty zyskał do euro i franka, stracił do dolara

Nowe posiedzenie RPP [5-6.06.2023]. Stopy procentowe zostaną zmienione?

W poniedziałek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. i od tego czasu utrzymuje je na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc. „RPP na czerwcowym posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych, ale możemy mieć do czynienia ze zmianą retoryki Rady” – powiedział PAP ekonomista ING BSK Adam Antoniak. W maju 2023 r., jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja spadła do 13 proc. z 14,7 proc. w kwietniu br. To, jak przyznaje ekonomista ING BSK, znaczący spadek inflacji, który powinien pociągnąć za sobą wyraźny spadek inflacji bazowej (ta w kwietniu obniżyła się ledwie o 0,1 pkt. proc., do 12,2 proc.).

„Prezes NBP Adam Glapiński powinien odnotować zarówno wyraźny spadek inflacji oraz fakt, że także jesteśmy za punktem zwrotnym w inflacji bazowej. Mogą się także pojawić sugestie, że pod koniec tego roku dojdzie do spadku stóp procentowych” – stwierdził Adam Antoniak. Jego zdaniem jednak, skala spadku inflacji w tym roku nie będzie dostatecznie wysoka, aby dało się uzasadnić obniżkę stóp procentowych. Stwierdził, że choć obecnie inflacja spada szybko, to jednak w średnim terminie będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie.

„Myślę, że nawet nowa projekcja inflacji, która zostanie opublikowana w lipcu, nie pokaże silnego przyspieszenia dezinflacji w średnim terminie i szybszego jej powrotu do celu NBP. Mogą się zmienić lekko ścieżki inflacji ze względu na ceny energii, ale jednak dużej zmiany nie będzie” – powiedział ekonomista ING BSK.

Wieczorny Express - Andrzej Rozenek, Witold Tumanowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.