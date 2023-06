Jak ubiegać się o nowe 300 plus? Mamy wzór wniosku

Stopy procentowe

We wtorek 6 czerwca 2023 roku kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów RPP nie zmieni stóp procentowych. „RPP na czerwcowym posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych, ale możemy mieć do czynienia ze zmianą retoryki Rady” – powiedział PAP ekonomista ING BSK Adam Antoniak. Natomiast w swoim komentarzu ekonomiści PKO BP stwierdzili, że „wydarzeniem tygodnia w kraju będzie posiedzenie RPP (wtorek) i choć nie oczekujemy zmian poziomu stóp procentowych (referencyjna pozostanie na poziomie 6,75 proc.), to w naszej ocenie możliwa jest pewna korekta wymowy komunikatu RPP”.

RPP ostatni raz zmieniła stopy we wrześniu 2022 r. Wówczas stopy zostały podwyższone, a główna stopa NBP, referencyjna, została podniesiona do 6,75 proc. Od tamtego czasu stopy pozostały niezmienione.

Stopy procentowe mają ogromne znaczenie dla gospodarki jako całości, przedsiębiorstw z różnych branż, ale również gospodarstw domowych. Warto zatem wiedzieć, czym są i co na nie wpływa. W Polsce każda podstawowa stopa procentowa jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Z pomocą tych stóp RPP może kształtować politykę monetarną, a więc wpływać m.in. na poziom inflacji czy aktywność podmiotów gospodarczych.

Sonda Czy uważasz, że NBP podniesie stopy procentowe w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania