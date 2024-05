Kiedy wypłata 14. emerytury 2024? Podano kluczowy termin wypłat

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2024 roku?

Czternaste emerytury znalazły się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej złożyło propozycję, aby świadczenie wypłacić podobnie jak w 2023 roku, zaraz po wakacjach we wrześniu. 14. emerytura będzie wysokości przynajmniej kwoty najniższej emerytury (obecnie to 1780,90 zł brutto). W ubiegłym roku rząd podniósł jednak stawkę z ówczesnej minimalnej emerytury (1588,44 zł) do 2650 zł.

Zamiast drugiej waloryzacji we wrześniu będzie czternastka

Należy podkreślić, że czternasta emerytura nie jest świadczeniem powszechnym, tak jak trzynastka. 13. emerytury wysokości emerytury minimalnej są przyznawane wszystkim emerytom, niezależnie od ich dochodów.

W przypadku 14. emerytury, świadczenia pełnej wysokości dostaną tylko seniorzy, których podstawowa emerytura nie przekracza kwoty 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tego limitu świadczenie jest pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę".

Tym samym jeśli 14. emerytura będzie wysokości emerytury minimalnej, to nie dostaną ją wszyscy seniorzy, których świadczenie wynosi 4630,90 zł brutto, lub więcej (jeśli czternastka będzie wysokości mniejszej niż 50 zł po pomniejszeniu, nie jest przyznawana).

Warto przypomnieć, że we wrześniu miała być druga waloryzacja, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu wyniosła 2,4 proc., więc jeśli do czerwca nie dojdzie do szoku inflacyjnego, seniorzy nie mają co liczyć na drugą waloryzację. Zamiast tego część z nich otrzyma czternastki.

EKG 2024 Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.