Ustalenie przez rząd Donalda Tuska nowych, maksymalnych cen paliw na poniedziałek, 11 maja 2026 roku.

Mechanizm oparty na codziennych obwieszczeniach resortu energii i kontrolach Krajowej Administracji Skarbowej.

Kluczowy wpływ tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum.

Kara do 1 mln zł za sprzedaż paliwa po cenach wyższych niż maksymalne.

Kierowco, tyle zapłacisz na stacji. Nowe ceny maksymalne paliw we wtorek [12.05.2026]

Kierowcy w całej Polsce mogą liczyć na tańsze tankowanie. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem resortu energii w rządzie Donalda Tuska, od poniedziałku 11 maja 2026 roku maksymalne ceny paliw nie mogą przekroczyć 6,30 zł za litr benzyny 95, 6,81 zł za benzynę 98 oraz 6,93 zł za litr oleju napędowego. To odczuwalna obniżka, szczególnie w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia. Jeszcze w piątek maksymalna cena litra popularnej „dziewięćdziesiątki piątki” wynosiła 6,41 zł, a oleju napędowego aż 7,17 zł. Oznacza to, że choć poszczególne stacje mogą kusić kierowców niższymi stawkami, to żadna z nich nie ma prawa sprzedawać paliwa drożej, niż pozwalają na to rządowe regulacje.

Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja bieżącego roku. Pierwotnie, te preferencyjne warunki miały zakończyć się 30 kwietnia. – W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br. - przekazało Ministerstwo Finansów. Wiele wskazuje jednak na to, że rząd postanowi jeszcze przedłużyć ulgi.