Do 20 maja 2026 r. musisz rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2025 r., jeśli prowadzisz działalność na skali, liniowym lub ryczałcie.

Jeśli masz nadpłatę, ZUS automatycznie wygeneruje wniosek o zwrot (RZS-R), który musisz uzupełnić i wysłać do 1 czerwca 2026 r., aby otrzymać pieniądze do 3 sierpnia 2026 r.

Niedopłatę składki zdrowotnej należy uregulować do 20 maja 2026 r. wraz ze składką za kwiecień, a korektę rozliczeń za 2025 r. można złożyć do 1 lipca 2026 r.

Obowiązek rocznego rozliczenia dotyczy również przedsiębiorców, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 r., a także tych, którzy wznowili lub rozpoczęli ją w styczniu 2026 r. na zasadach ogólnych.

Zwrot składki zdrowotnej. ZUS odda pieniądze, ale jest warunek

Obowiązek dotyczy praktycznie wszystkich osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Chodzi o przedsiębiorców, którzy rozliczali się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie pozwala ustalić, czy suma wpłaconych w ciągu roku składek zgadza się z tą, która faktycznie była należna na podstawie rocznych dochodów lub przychodów.

Są jednak pewne wyjątki. Z obowiązku zwolnione są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Ale uwaga – jeśli ktoś wznowił firmę w styczniu 2026 roku i rozlicza się na zasadach ogólnych, musi złożyć rozliczenie za poprzedni rok. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy także osób, które zakończyły lub zawiesiły działalność w trakcie 2025 roku.

Co zrobić, gdy ZUS musi zwrócić ci pieniądze?

Jeśli po podsumowaniu roku okaże się, że na konto ZUS trafiło więcej pieniędzy, niż powinno, powstaje nadpłata. Co wtedy? Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pod warunkiem że przedsiębiorca nie ma żadnych zaległości, sam przygotuje wniosek o zwrot środków (o symbolu RZS-R). Taki dokument pojawi się na profilu płatnika na platformie PUE ZUS już dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.

To jednak nie dzieje się w pełni automatycznie. Przedsiębiorca musi zalogować się na swoje konto, odnaleźć wniosek, sprawdzić, czy wszystko się zgadza, a co najważniejsze – uzupełnić go o numer rachunku bankowego, na który mają trafić pieniądze. Następnie trzeba go podpisać i odesłać elektronicznie. Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej trzeba zweryfikować i odesłać do 1 czerwca 2026 roku, a pieniądze trafią na konto do 3 sierpnia.

A co, jeśli musisz dopłacić do składki zdrowotnej?

Może się też zdarzyć sytuacja odwrotna – z rocznego rozliczenia wyniknie niedopłata. W takim przypadku sprawa jest prosta. Należną kwotę trzeba uregulować w terminie płatności składek za kwiecień 2026 roku. Dopłatę należy przelać na konto ZUS razem ze standardową składką, najpóźniej do 20 maja 2026 roku.

