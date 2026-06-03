W czwartek i piątek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5,94 zł, a benzyny 98 – 6,52 zł, co oznacza spadek cen w porównaniu do środy.

Cena maksymalna oleju napędowego pozostanie bez zmian i wyniesie 6,40 zł za litr.

Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen maksymalnych grozi karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższe ceny są efektem obniżki VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz akcyzy do poziomu unijnego minimum, co obowiązuje do 15 czerwca.

Nowe ceny paliw na stacjach. Ile zapłacimy w czwartek i piątek?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało nowe stawki, które ucieszą kierowców tankujących benzynę. W czwartek i piątek ceny na stacjach nie będą mogły przekroczyć ustalonych limitów. Oznacza to niewielką, ale jednak obniżkę w porównaniu ze środą, kiedy za benzynę 95 trzeba było zapłacić maksymalnie 5,95 zł, a za 98 – 6,54 zł. Cena oleju napędowego pozostaje na tym samym poziomie.

Nowe, maksymalne stawki na najbliższe dwa dni to:

benzyna 95 – 5,94 zł/l

benzyna 98 – 6,52 zł/l

olej napędowy (diesel) – 6,40 zł/l

Nowe, maksymalne ceny paliw będą obowiązywać w czwartek i piątek, do czasu publikacji kolejnego obwieszczenia. To pojawi się jeszcze w tym tygodniu, w piątek, i określi stawki na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Warto przypomnieć, że jeszcze 31 marca, czyli pierwszego dnia po wprowadzeniu limitów, za litr diesla płaciliśmy maksymalnie 7,60 zł.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Jak działa mechanizm ceny maksymalnej paliwa?

Mechanizm ceny maksymalnej został wprowadzony, aby ograniczyć gwałtowne wahania stawek na stacjach. Resort energii, a obecnie ministerstwo klimatu, publikuje obwieszczenie z nowymi stawkami w każdy dzień roboczy. Ceny te zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie ma miejsce w piątek, podane limity obowiązują przez cały weekend aż do poniedziałku włącznie.

Przedsiębiorcy muszą bezwzględnie stosować się do tych wytycznych. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej paliwa jest zagrożona karą finansową sięgającą nawet 1 miliona złotych. Kontrole na stacjach prowadzi KAS. Sama cena nie jest ustalana dowolnie – jej wysokość wynika z konkretnej formuły, która obejmuje średnią hurtową cenę paliwa na rynku, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy (30 groszy na litrze) oraz podatek VAT.

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