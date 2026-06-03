Kierowcy, uwaga! W czwartek i piątek tankowanie będzie tańsze

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-03 14:09

Są nowe, niższe ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, cena maksymalna paliwa 95 spadnie do 5,94 zł za litr. Stawka za olej napędowy pozostaje bez zmian. Sprawdź szczegóły.

Pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej w zbliżeniu, symbolizujący obniżkę cen benzyny 95 do 5,94 zł i 98 do 6,52 zł, o czym przeczytasz na Super Biznes. W tle niewyraźne sylwetki ludzi i samochody, co podkreśla codzienność zjawiska.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej w zbliżeniu, symbolizujący obniżkę cen benzyny 95 do 5,94 zł i 98 do 6,52 zł, o czym przeczytasz na Super Biznes. W tle niewyraźne sylwetki ludzi i samochody, co podkreśla codzienność zjawiska.
  • W czwartek i piątek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5,94 zł, a benzyny 98 – 6,52 zł, co oznacza spadek cen w porównaniu do środy.
  • Cena maksymalna oleju napędowego pozostanie bez zmian i wyniesie 6,40 zł za litr.
  • Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen maksymalnych grozi karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
  • Niższe ceny są efektem obniżki VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz akcyzy do poziomu unijnego minimum, co obowiązuje do 15 czerwca.

Nowe ceny paliw na stacjach. Ile zapłacimy w czwartek i piątek?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało nowe stawki, które ucieszą kierowców tankujących benzynę. W czwartek i piątek ceny na stacjach nie będą mogły przekroczyć ustalonych limitów. Oznacza to niewielką, ale jednak obniżkę w porównaniu ze środą, kiedy za benzynę 95 trzeba było zapłacić maksymalnie 5,95 zł, a za 98 – 6,54 zł. Cena oleju napędowego pozostaje na tym samym poziomie.

Nowe, maksymalne stawki na najbliższe dwa dni to:

  • benzyna 95 – 5,94 zł/l
  • benzyna 98 – 6,52 zł/l
  • olej napędowy (diesel) – 6,40 zł/l

Nowe, maksymalne ceny paliw będą obowiązywać w czwartek i piątek, do czasu publikacji kolejnego obwieszczenia. To pojawi się jeszcze w tym tygodniu, w piątek, i określi stawki na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Warto przypomnieć, że jeszcze 31 marca, czyli pierwszego dnia po wprowadzeniu limitów, za litr diesla płaciliśmy maksymalnie 7,60 zł.

Polecany artykuł:

Oświadczenie majątkowe Ryszarda Petru. Dom za 6 mln to dopiero początek
Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Jak działa mechanizm ceny maksymalnej paliwa?

Mechanizm ceny maksymalnej został wprowadzony, aby ograniczyć gwałtowne wahania stawek na stacjach. Resort energii, a obecnie ministerstwo klimatu, publikuje obwieszczenie z nowymi stawkami w każdy dzień roboczy. Ceny te zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie ma miejsce w piątek, podane limity obowiązują przez cały weekend aż do poniedziałku włącznie.

Przedsiębiorcy muszą bezwzględnie stosować się do tych wytycznych. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej paliwa jest zagrożona karą finansową sięgającą nawet 1 miliona złotych. Kontrole na stacjach prowadzi KAS. Sama cena nie jest ustalana dowolnie – jej wysokość wynika z konkretnej formuły, która obejmuje średnią hurtową cenę paliwa na rynku, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy (30 groszy na litrze) oraz podatek VAT.

Polecany artykuł:

Minister Andrzej Domański ujawnił swój majątek. Sprzedał akcje i jedno z mieszk…
Tusk obniża ceny paliw, a Niemcy masowo ruszają do Polski. Ile naprawdę można zaoszczędzić?
Galeria zdjęć 7
Quiz. Motoryzacyjna geografia. Wiesz, gdzie produkują te samochody?
Pytanie 1 z 16
Skąd pochodzi Toyota?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIW