Minister Andrzej Domański ujawnił swój majątek. Sprzedał akcje i jedno z mieszkań

Marta Balko
Marta Balko
2026-06-03 12:46

Andrzej Domański w najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał pokaźny majątek. Minister Finansów w rządzie Donalda Tuska sprzedał mieszkanie z miejscem parkingowym za 760 tys. zł. Majątek ministra finansów obejmuje akcje, oszczędności w kilku walutach i luksusowy rower.

  • Minister Finansów Andrzej Domański złożył nowe oświadczenia majątkowe.
  • Wykazał dochody z pracy w resorcie finansów.
  • Sprzedał mieszkanie wraz z miejscem parkingowym.
  • Ma luksusowy włoski rower marki Colnago.
Super Biznes SE Google News

Oszczędności i akcje

Minister Andrzej Domański złożył oświadczenie majątkowe. Wnika z niego, że aktywnie inwestuje na giełdzie. Łączna wartość posiadanych przez niego akcji i obligacji przekracza 797 509 zł. W jego portfelu znajduje się 1680 akcji Solution SCA oraz 285 akcji technologicznego giganta Accenture. Z tych inwestycji minister osiągnął dochód w wysokości 1729,95 dolarów. Ponadto posiada 13 udziałów w spółce Voyager2 sp. z o.o. Majątek ministra finansów uzupełniają znaczące oszczędności zgromadzone w gotówce. Andrzej Domański zadeklarował posiadanie 681 tys. zł, a także 16 tys. dolarów amerykańskich, 56,2 tys. euro oraz 7 100 franków szwajcarskich. Taka dywersyfikacja wskazuje na szerokie spektrum zarządzania aktywami przez szefa resortu finansów. Minister Domański posiada fundusze inwestycyjne (jednostki, certyfikaty, IKE, IKZE, PPK) na wartość 2 759 055 zł.

Zarobki w rządzie i Sejmie

Oświadczenie majątkowe rzuca również światło na zarobki ministra. Źródłem jego dochodów jest oczywiście praca na czele resortu finansów w rządzie Donalda Tuska. Zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym Andrzeja Domańskiego, jego dochód z Ministerstwa Finansów wyniósł 246 504,36 zł. Andrzej Domański pobiera również dietę parlamentarną z Kancelarii Sejmu. Z tego tytułu na jego konto wpłynęło dodatkowo 50 504,76 zł. ( 36 tys. zł – była nieopodatkowana, a 14 504,36 zł - opodatkowane).

Nieruchomości: co posiada, a co sprzedał?

Zgodnie z deklaracją, Andrzej Domański jest właścicielem mieszkania o powierzchni blisko 105 metrów kwadratowych o wartości 2,568 mln zł. W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym Andrzej Domański odnotował również sprzedaż mieszkania wraz z miejscem parkingowym za kwotę 760 000 zł. Minister sprzedał również akcje Auxilius Pharma za kwotę 169 191 zł.

Jeśli zaś chodzi o mienie ruchome, którego wartość przekracza 10 tys. zł. minister wpisał do oświadczenia luksusowy włoski rower szosowy marki Colnago CX Zero z 2018 roku, który jest przedmiotem współwłasności. 

DOMAŃSKI ZAPEWNIA: Nie będzie waloryzacji 800 plus. Kwota się nie zmieni

Polecany artykuł:

Mieszkanie, działki i oszczędności. Tak wygląda majątek Władysława Kosiniaka-Ka…
Quiz. Banknoty PRL-u. Czy pamiętasz stare pieniądze? 10/10 zdobędą tylko najlepsi!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Jaki był nominał tego banknotu?
Banknot
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Andrzej Domański
MAJĄTEK POLITYKÓW