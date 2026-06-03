Minister Finansów Andrzej Domański złożył nowe oświadczenia majątkowe.

Wykazał dochody z pracy w resorcie finansów.

Sprzedał mieszkanie wraz z miejscem parkingowym.

Ma luksusowy włoski rower marki Colnago.

Oszczędności i akcje

Minister Andrzej Domański złożył oświadczenie majątkowe. Wnika z niego, że aktywnie inwestuje na giełdzie. Łączna wartość posiadanych przez niego akcji i obligacji przekracza 797 509 zł. W jego portfelu znajduje się 1680 akcji Solution SCA oraz 285 akcji technologicznego giganta Accenture. Z tych inwestycji minister osiągnął dochód w wysokości 1729,95 dolarów. Ponadto posiada 13 udziałów w spółce Voyager2 sp. z o.o. Majątek ministra finansów uzupełniają znaczące oszczędności zgromadzone w gotówce. Andrzej Domański zadeklarował posiadanie 681 tys. zł, a także 16 tys. dolarów amerykańskich, 56,2 tys. euro oraz 7 100 franków szwajcarskich. Taka dywersyfikacja wskazuje na szerokie spektrum zarządzania aktywami przez szefa resortu finansów. Minister Domański posiada fundusze inwestycyjne (jednostki, certyfikaty, IKE, IKZE, PPK) na wartość 2 759 055 zł.

Zarobki w rządzie i Sejmie

Oświadczenie majątkowe rzuca również światło na zarobki ministra. Źródłem jego dochodów jest oczywiście praca na czele resortu finansów w rządzie Donalda Tuska. Zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym Andrzeja Domańskiego, jego dochód z Ministerstwa Finansów wyniósł 246 504,36 zł. Andrzej Domański pobiera również dietę parlamentarną z Kancelarii Sejmu. Z tego tytułu na jego konto wpłynęło dodatkowo 50 504,76 zł. ( 36 tys. zł – była nieopodatkowana, a 14 504,36 zł - opodatkowane).

Nieruchomości: co posiada, a co sprzedał?

Zgodnie z deklaracją, Andrzej Domański jest właścicielem mieszkania o powierzchni blisko 105 metrów kwadratowych o wartości 2,568 mln zł. W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym Andrzej Domański odnotował również sprzedaż mieszkania wraz z miejscem parkingowym za kwotę 760 000 zł. Minister sprzedał również akcje Auxilius Pharma za kwotę 169 191 zł.

Jeśli zaś chodzi o mienie ruchome, którego wartość przekracza 10 tys. zł. minister wpisał do oświadczenia luksusowy włoski rower szosowy marki Colnago CX Zero z 2018 roku, który jest przedmiotem współwłasności.

DOMAŃSKI ZAPEWNIA: Nie będzie waloryzacji 800 plus. Kwota się nie zmieni