Kim jest flipper nieruchomości? Mogą działać na granicy oszustwa

Jak flipper nieruchomości może oszukać? Dwa podstawowe sposoby

- Jeżeli chodzi o takie nieuczciwe zachowania, to oczywiście używanie kiepskich materiałów przy remontach. (…) Zakrywanie wad czy podczas remontu niewymienianie instalacji elektrycznych. Lub też na przykład przy zakupach wykorzystywanie osób starszych, jakichś takich totalnie nieświadomych. Po prostu kupuje się mieszkania za bardzo mocno zaniżone ceny, wykorzystując nieświadomość ludzi sprzedających. To są takie główne grzechy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to jest jakaś marginalna część tej branży. Tak jak w każdej branży mamy po prostu pewne odchyły od normy i czarne owce. Nie wrzucałbym tutaj wszystkich flipperów do jednego wora – ocenia cytowany przez onet.pl Mariusz Stężały, sam wykonujący zawód flippera.

Flipper nieruchomości może nie ujawnić kim jest. Jak nie dać się nabrać na niekorzystny interes?

- (…) flipper musi być doskonałym sprzedawcą i świetnym psychologiem. Co ciekawe, nie każdy flipper działa transparentnie w stosunku do kupujących w tym sensie, że nie zawsze kupujący wiedzą, że mają do czynienia z flipperem – ta ocena autorstwa serwisu kupsprzedajwynajmij.pl mówi sama za siebie. Obie wskazane wcześniej opinie uzasadniają dwa wnioski.

Dla sprzedających – nie działać pochopnie, zapytać w różnych źródłach o szacunkową wartość nieruchomości. Osoba z profesjonalną wiedzą może zarzucić kogoś specjalistycznymi pojęciami, nakreślić pewną iluzję oraz nakłonić do sprzedaży po zaniżonej cenie.

Dla kupujących – poprosić zaufaną osobę, choćby znajomego znającego się na remontach, aby ocenił stan techniczny mieszkania tzn. od strony potencjalnych „niespodzianek” typu niesprawne instalacje wymagające znacznych nakładów na remonty.