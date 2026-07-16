Klienci Biedronki będą wynosić to kartonami. Od czwartku hity 1+1 gratis

Absolutny hit dla rodziców. Pieluchomajtki Pampers w ofercie 1+1 gratis

Na czoło najnowszej oferty wysuwają się pieluchomajtki Pampers Pants we wszystkich rozmiarach. Od 16 do 18 lipca przy zakupie dwóch opakowań, drugie otrzymamy całkowicie za darmo, co daje nam efektywny rabat na poziomie 50 procent. Oferta dotyczy różnych wielkości (m.in. rozmiary 4, 5, 6, 7), a objęte nią produkty można dowolnie mieszać. Aby skorzystać z tej wyjątkowej okazji, niezbędne jest użycie aplikacji lub karty Moja Biedronka. Należy też pamiętać o dziennym limicie wynoszącym dwa opakowania na kartę, z czego jedno jest gratisowe.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Pieluchomajtki Pampers Pants (wszystkie rodzaje), Zależna od produktu (Kup 2, płać za 1)

Wyprawka dla malucha w znacznie niższych cenach

Biedronka przygotowała dużo szerszą ofertę dla rodziców. Oprócz pieluszek znajdziemy tu świetne okazje na pożywienie i kosmetyki dla najmłodszych. Wszystkie poniższe promocje obowiązują w dniach 16-18 lipca z kartą lojalnościową.

Mleko modyfikowane Bebiko: warianty 2, 2R, 3, 3R, 4, 4R oraz 5 objęto akcją 1+1 gratis. Dzienny limit to dwie sztuki, a opakowania (550 g, 600 g, 1000 g) można ze sobą swobodnie łączyć.

warianty 2, 2R, 3, 3R, 4, 4R oraz 5 objęto akcją 1+1 gratis. Dzienny limit to dwie sztuki, a opakowania (550 g, 600 g, 1000 g) można ze sobą swobodnie łączyć. Chusteczki nawilżane Dada: popularne warianty Aqua (52 szt.) oraz Everyday (3x72 szt.) dostaniemy w promocji 2+2 gratis. Przy zakupie czterech sztuk i osiągnięciu maksymalnego dziennego limitu, cena za jedno opakowanie Aqua spada do 3,50 zł, a za Everyday do 5,00 zł.

popularne warianty Aqua (52 szt.) oraz Everyday (3x72 szt.) dostaniemy w promocji 2+2 gratis. Przy zakupie czterech sztuk i osiągnięciu maksymalnego dziennego limitu, cena za jedno opakowanie Aqua spada do 3,50 zł, a za Everyday do 5,00 zł. Kaszki i owsianki BoboVita: kupując cztery sztuki, płacimy tylko za dwie (akcja 2+2 gratis). Oferta obejmuje różne smaki dostosowane do wieku maluchów (np. po 4., 6., 8. miesiącu życia).

Czysty dom bez obciążania domowego budżetu

Kolejna kategoria, na którą warto zwrócić uwagę, to chemia gospodarcza. Sieć mocno stawia na mechanizm polegający na dodawaniu drugiego produktu w gratisie (efektywny rabat 50%). Te wyjątkowe zniżki również obowiązują jedynie w dniach 16-18 lipca z dedykowaną aplikacją.

Środki piorące Vizir: kapsułki All-in-1, płyny i proszki (w tym kolor i alpejska świeżość) kupimy 1+1 gratis z limitem czterech opakowań na dzień.

kapsułki All-in-1, płyny i proszki (w tym kolor i alpejska świeżość) kupimy 1+1 gratis z limitem czterech opakowań na dzień. Produkty do toalet Bref: zawieszki takie jak Color Aktiv i Power Aktiv dostępne są w korzystnej formule 1+1 gratis.

zawieszki takie jak Color Aktiv i Power Aktiv dostępne są w korzystnej formule 1+1 gratis. Spray Cif Cleanboost (750 ml): uniwersalny odtłuszczacz do łazienki - przy zakupie dwóch sztuk cena za jedną spada do 11,25 zł, co zrównuje się z mechanizmem drugiego produktu gratis.

uniwersalny odtłuszczacz do łazienki - przy zakupie dwóch sztuk cena za jedną spada do 11,25 zł, co zrównuje się z mechanizmem drugiego produktu gratis. Produkty Air Wick: odświeżacze, wkłady i urządzenia elektryczne objęto akcją 1+1 gratis.

odświeżacze, wkłady i urządzenia elektryczne objęto akcją 1+1 gratis. Marka Fairy: tutaj zastosowano nieco inny przelicznik. Przy zakupie dwóch produktów (kapsułki do zmywarki, płyny do naczyń), na drugi, tańszy artykuł otrzymamy aż 70 procent rabatu.

Kosmetyki i ochrona przed owadami na celowniku

Na koniec prześwietliliśmy najciekawsze oferty drogeryjne oraz sezonowe, w które warto zaopatrzyć się przed wyjazdami i urlopami. Działają one na podobnych, opłacalnych zasadach (wymagana karta Moja Biedronka, termin 16-18 lipca).

Środki przeciw owadom OFF! i RAID: niezbędne podczas letnich wieczorów spraye na komary, kleszcze i preparaty owadobójcze kupimy w ofercie 1+1 gratis.

niezbędne podczas letnich wieczorów spraye na komary, kleszcze i preparaty owadobójcze kupimy w ofercie 1+1 gratis. Pasta Sensodyne kompletna ochrona: przy zakupie dwóch opakowań o pojemności 75 ml, za drugi produkt zapłacimy zaledwie 1 zł.

przy zakupie dwóch opakowań o pojemności 75 ml, za drugi produkt zapłacimy zaledwie 1 zł. Kosmetyki Nivea Men: wody po goleniu i balsamy objęte są świetną promocją - drugi produkt odbierzemy za 1 zł, co daje doskonałą okazję do skompletowania kosmetyczki.

wody po goleniu i balsamy objęte są świetną promocją - drugi produkt odbierzemy za 1 zł, co daje doskonałą okazję do skompletowania kosmetyczki. Kosmetyki Bell i farby do włosów: dobierając dwa produkty promocyjne (w tym pudry, podkłady Bell czy farby popularnych marek Syoss i Palette), na drugi otrzymamy 60 procent zniżki.