Od 18 lutego 2026 roku Biedronka wprowadza nowe zasady zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym (butelki plastikowe do 3l, puszki, wybrane butelki szklane).

Kaucja będzie zwracana w gotówce lub bonie, a jej odbiór będzie możliwy przy kasie lub za pomocą automatów w większych sklepach.

Kluczowe dla zwrotu jest zachowanie nienaruszonego opakowania z czytelną etykietą i kodem kreskowym, niezależnie od miejsca zakupu produktu.

Przygotuj się na zmiany: nie zgniataj opakowań i upewnij się, że posiadają one oznaczenie systemu kaucyjnego, aby bez problemu odzyskać kaucję.

Komunikat Biedronki o butelkach zwrotnych

Jedna z największych sieci handlowych w Polsce – Biedronka – ogłosiła istotne zmiany dotyczące przyjmowania opakowań objętych systemem kaucyjnym. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 18 lutego 2026 roku i wpłyną na codzienne zakupy milionów klientów - podaje serwis kb.pl.

Zmiany są elementem wdrażania ogólnopolskiego systemu kaucyjnego. Obejmie on butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe oraz wybrane butelki szklane wielokrotnego użytku. Kaucja będzie doliczana do ceny produktu przy zakupie, a następnie zwracana w momencie oddania pustego opakowania.

Sieć zapowiada m.in.:

* zmianę zasad przyjmowania opakowań w sklepach,

* możliwość rozliczenia kaucji bezpośrednio przy kasie,

* instalację automatów do zwrotu w części placówek,

* dodatkowe wymogi dotyczące stanu opakowania.

W pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów mogą pojawić się różnice między sklepami, w zależności od ich wielkości i wyposażenia.

Nowy regulamin zwrotów i kaucji od 18 lutego 2026

Nowy regulamin precyzuje, w jaki sposób będzie przebiegał zwrot. Kluczowe znaczenie ma stan techniczny opakowania – nie może być ono zgniecione ani uszkodzone, a etykieta z kodem kreskowym musi pozostać czytelna. To właśnie kod pozwala systemowi potwierdzić, że produkt podlega kaucji.

Co istotne, sklepy mają przyjmować opakowania objęte systemem niezależnie od miejsca ich zakupu. Oznacza to, że klient nie musi wracać do tej samej placówki, w której kupił napój.

Zwrot kaucji będzie możliwy w formie gotówki lub specjalnego bonu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. W większych sklepach proces ma odbywać się za pomocą automatów, natomiast w mniejszych punktach – bezpośrednio przy kasie.

Ważne zasady dla klientów

Aby uniknąć problemów przy oddawaniu butelek i puszek, warto pamiętać o kilku zasadach. Opakowania powinny być przechowywane w nienaruszonym stanie, bez zgniatania. Należy także upewnić się, że widnieje na nich oznaczenie systemu kaucyjnego. W przypadku sklepów wyposażonych w automat opakowania trzeba wkładać pojedynczo. Urządzenie wydrukuje kupon, który następnie realizuje się przy kasie. Tam nastąpi zwrot należnej kwoty.

PTNW - Miłosz Bembinow