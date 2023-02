i Autor: Shutterstock Przedsiębiorca

Przedsiębiorcy w Polsce

Kłopoty ze zmianą pokoleń! Polski biznesmen coraz starszy

Ponad 280 tysięcy przedsiębiorców to emeryci. Przeciętnie to, co dziesiąty biznesmen – informuje piątkowa "Rzeczpospolita". Rynek jednak co jakiś czas rozpala dyskusja, co dalej, bo czas wymiany pokoleń nieubłaganie nadchodzi - dodaje.