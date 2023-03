Kluczowe terminy dla emerytów i pracowników. Chodzi o twoje pieniądze, lepiej ich nie przegap

Wiosną wiele się dzieje pod względem finansów. Zobacz, czego trzeba dopilnować w tym okresie, by kasa się zgadzała. Jest kilka ważnych dat i wydarzeń, które dotyczą emerytów i pracowników. Zobacz, czego warto dopilnować, by w dobie gigantycznej inflacji nie stracić ani złotówki.

13. emerytura i waloryzacja

Dla seniorów najważniejsze są emerytury: waloryzacja i wypłata 13. emerytury. Do końca marca spływają pierwsze podwyższone aż o 14,8 proc. świadczenia. I uwaga! Już w kwietniu rusza wypłata 13. emerytur. ZUS dokonuje wypłaty wszystkim uprawnionym, nie ma potrzeby składania wniosku. Najniższa emerytura, czyli również 13. emerytura po marcowej waloryzacji wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1445,48 zł netto.

Dodatek energetyczny

Kolejną ważną kwestią dla seniorów, ale i pozostałych dorosłych Polaków jest dodatek energetyczny. Przypomnijmy, że wniosek o jednorazową dopłatę do ogrzewania elektrycznego w wysokości 1000 lub 1500 zł można było złożyć do 1 lutego 2023. Gmina na wypłatę pieniędzy w ramach dodatku elektrycznego ma czas do 31 marca 2023 roku. Tyle teoria, w praktyce wypłaty będą odbywały się jeszcze w kwietniu. Także warto sprawdzić, czy pieniądze z tego tytułu są na koncie. Jeśli do końca marca się nie pojawią, należy interweniować w gminie.

Bon turystyczny

Dobiega końca program dopłat do wypoczynku dla dzieci nazwany Bonem Turystycznym. Ostateczny termin ważności bonów upłynie 31 marca 2023 r., ale można nim opłacić zaliczkę np. na tegoroczne wakacje. Ważne, aby płatność nastąpiła przed 31 marca, czyli dniem, w którym upływa termin obowiązywania programu.

13. pensja w budżetówce

Praca w budżetówce z pewnością ma jeden bardzo duży plus w postaci 13 pensji. Wypłata trzynastej pensji odbywa się najpóźniej do 31 marca. Zgodnie z przepisami trzynastkę wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zatem jeśli pracujesz w budżetówce, sprawdź, czy na pewno otrzymałeś w tym roku trzynastkę. Jeśli nie, to ostatczny termin się zbliża i warto wyjaśnić tę sprawę u księgowej.

