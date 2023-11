Kluczowy termin dla gospodarki! Wszyscy czekają na ten dzień

Rynek czeka na nowy rząd w Polsce

Obecne zapowiedzi liderów 3 partii opozycyjnych, posiadających łącznie 248 mandatów, wskazują dość jasno, że układ sił nie ulegnie zmianie. Możemy tu ewentualnie rozważać, czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy wbrew matematyce parlamentarnej, podjęta zostanie próba stworzenia rządu mniejszościowego. Z najważniejszych pozostałych informacji w ostatnich dniach – poznaliśmy dane dotyczące inflacji. Szybki szacunek GUS był bardzo optymistyczny i określił wartość na poziomie 6,5%, co jest sporą zmianą w stosunku do 8,2%, które mieliśmy we wrześniu. Czy te dane zaskoczyły analityków rynkowych? Nie do końca, ponieważ zwracano uwagę na zaniżane ceny paliwa, ale również na efekt bazy. Wysoka inflacja spowodowała, że kolejne przyrosty odnosiły się do już podniesionych wcześniej cen, a wzrost hamował. Odczyt CPI na poziomie rocznym sięgającym w 2022 prawie 17% spowodował, że ceny rosły dalej – ale już z poziomów wyższych, niż z momentu, kiedy inflacja nabierała prędkości.

Inflacja spada, a co zrobi RPP ze stopami procentowymi?

Obecne spadki inflacji, to nadal wzrost cen, ale mniejszy – patrząc na poprzednie wartości. Na pewno nie mówimy o tym, że ceny spadają, a jedynie ich wzrost wynika z wcześniejszej wysokiej inflacji. Wrzesień i połowa października były bardzo nietypowe, patrząc na dane. Należy jasno jednak spojrzeć na ceny paliw i dopłat do energii elektrycznej, które dość mocno zaburzyły odczyty wzrostów cen. Cena paliwa Pb95 utrzymywana sztucznie poniżej 6,00 PLN, obecnie notowana jest o 1 zł więcej, sięgając już PLN 7,00 za litr paliwa bezołowiowego. Opublikowany raport Orlen za III kwartał pokazał znaczący spadek zysku – oznaczający, że firma zaniżyła ceny i realizowała o wiele mniejszą marżę. Ponieważ ceny paliw to istotny element cen (transport, logistyka, itp.), możemy się spodziewać, że kolejne odczyty inflacji mogą być skorygowane w górę. Ceny żywności utrzymywały się na zbliżonym poziomie i realizowały wzrosty o niecałe 0,2%, ale może to być też efektem dobrych warunków pogodowych, a ceny sezonowe owoców i warzyw nie zdążyły jeszcze podlegać korekcie. Biorąc pod uwagę powyższe dane, zapewne na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zapadnie decyzja o obniżeniu stóp. W naszej ocenie możemy spodziewać się zmiany w dół o 25-50 punktów bazowych.

Złoty trzyma się stabilnie

Spójrzmy zatem jak ta sytuacja przekładała się na nasz rynek walutowy. Wycena EUR/PLN i dalszego poruszania się w korytarzu EUR/PLN 4,4450-4,4750 po raz kolejny sprawdziła się bardzo dokładnie. Złotówka tylko krótkotrwale podeszła pod 4,4800, ale później wykazywała trend umacniający. Zmienność podsycały również zmiany na rynku EUR/USD. Ostatecznie tydzień zamykaliśmy konsolidacją w środku korytarza – w okolicach EUR/PLN,4550. Patrząc na walutę amerykańską, dolar był również zhandlowany w przewidywanym korytarzu, ale pod wpływem zmienności na rynkach światowych wyłamał się z zakresu i zaobserwowaliśmy tu istotne korekty aż do USD/PLN 4,1450, które wynikały z informacji płynących z rynków USA i EU i znaczących ruchów na parze walutowej EUR/USD. Poprzedni tydzień przyniósł nam wyczekiwaną decyzję FED w sprawie stóp procentowych. W momencie kiedy w Polsce mieliśmy dzień wolny od pracy 1 listopada, Stany pracowały normalnie, a decyzja, która zapadła potwierdziła, że stopy procentowe w USA osiągnęły obecne maksimum. Rynek nie został zaskoczony decyzją FED, który nie podniósł stóp; te pozostały w przedziale 5,25-5,50 proc. Taki był też konsensus rynkowy, ale istotny był również komunikat uzasadniający decyzję. Jerome Powell, szef Fedu pomimo przekazu sugerującego jastrzębie podejście, nie przekonał rynków, które uznały, że to koniec zmian stóp procentowych w 2023 w USA. Czy zatem możemy spodziewać się spadków w 2024? Zapewne tak – ale w naszej ocenie – najwcześniej w drugim kwartale. Mogą to też sugerować spadające rentowności obligacji 10-letnich, które nieznacznie przekraczały 5%, a obecne notowania kształtują się w okolicach 4,6%. Entuzjazm został nieco schłodzony w piątek, kiedy dane o rynku pracy okazały się być przeszacowane in plus o około 30,000 nowych miejsc pracy, a bezrobocie pozostawało nadal na poziomach prawie 4%. Reakcją było osłabienie się amerykańskiej waluty, ucieczkę do EUR i złota. Osłabienie dolara przeniosło kurs w okolice EUR/USD 1,0735. Ostatni tydzień przyniósł też decyzje banków centralnych UK i Japonii. Również tutaj nie było zaskoczenia i stopy nie zostały zmienione. Przypomnijmy, że Bank Japonii konsekwentnie utrzymuje stopy na ujemnych poziomach, a rentowności 10-letnich obligacji to poziom 1%.

Wspomniane wcześniej rynki surowców – to przede wszystkim ropa. Cena BRENT za baryłkę to obecnie okolice 93 USD. Delikatna korekta pozostaje jednak wątpliwa do utrzymania, bowiem przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie nie nastraja optymistycznie. Złoto – jako bezpieczne aktywo po przekroczeniu poziomu 2.000 USD/uncja – lekko korygowało cenę, konsolidując się w okolicach USD 1.992.

Na koniec krótkie spojrzenie na giełdy. Optymizm pozostał na rynku, a WIG20 zyskiwał stopniowo, osiągając 2.180. Zyskiwały głównie banki. Na WIG działo się podobnie. Niewiele brakowało do przełamania poziomu 72,500, a zainteresowanie akcjami wyraźnie było zwiększone. Na pewno to wpływ wzrostu zainteresowania inwestycjami obarczonymi nieco wyższym ryzykiem, ale jednocześnie z większymi stopami zwrotu”.

Autorem tekstu jest Szymon Jańczak, Dyrektor Departamentu Skarbu Aforti Exchange S.A.