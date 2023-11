i Autor: Shutterstock; Artur Hojny/Super Express

Posiedzenie RPP

RPP znów zaskoczy? Kredyty będą znów tanie jak przed pandemią?

We wtorek (7.11) rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP, które zadecyduje o koszcie pieniądza czyli stopach procentowych. A decyzja będzie wyjątkowo trudna bo: nie wiadomo co zrobi nowy rząd ws. cen energii i 0 VAT na żywność, ponieważ rządu nie ma. Drugi powód to niemal pewny wzrost inflacji pod koniec roku, przez urealnienie cen paliw, które rosną jak na drożdżach, Co prognozują ekonomiści?