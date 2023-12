i Autor: Shutterstock Ksiądz kolęda

Oszustwo "na kolędę"

Kolęda 2023. Uważaj na tych księży! Duchowny ujawnia, jak rozpoznać fałszywego księdza

Już niedługo rozpocznie się okres, kiedy polscy księża wyruszą z kolędą do domów. Niestety, jest to również czas, który nie umyka uwadze oszustów udających kapłanów. Jak ustrzec się przed oszustwami podczas wizyty "na kolędę"? Ksiądz udziela rad. Choć może to brzmieć absurdalnie, fałszywi duchowni są bardziej powszechni, niż moglibyśmy przypuszczać.