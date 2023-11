i Autor: shutterstock

Nadchodzi globalny kryzys?

Kolejny światowy gigant masowo zwalnia. Pracę straci 5500 osób

"Bloomberg", powołując się na "ManagerMagazine" podaje, że Continental AG jeden z największych producentów części samochodowych w Europie, może w najbliższym czasie zwolnić 5500 osób, co stanowi ok. 3 proc. całej załogi na świecie. To nie pierwsze, planowane grupowe zwolnienia w światowych korporacjach.