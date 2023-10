Zakaz do kosza?

Komendant główny policji przechodzi na emeryturę?

Media grzmią o kluczowym ruchu komendanta głównego policji. Według informacji medialnych gen. Jarosław Szymczyk 11 listopada ma poinformować oficjalnie o tym, że przechodzi na emeryturę. Jeśli ten scenariusz by się sprawdził, to szef policji, który w wieku 53 lat zostanie emerytem, może liczyć nie tylko na solidne świadczenie emerytalne, ale i porządną odprawę. Business Insider wyliczył, że sama odprawa przekroczy 100 tys. zł, a comiesięczna emerytura szefa policji może oscylować wokół kwoty ok. 20 tys. zł.

Kwestię wysokości odprawy dla funkcjonariuszy policji, w tym komendanta, reguluje art. 115 pkt. 1 ustawy o policji. Dziennikarze Business Insider, ustalając wysokość potencjalnej odprawy Jarosława Szymczyka przyjęli wyłącznie oficjalnie podaną kwotę 25 tys. 722 zł. Po powiększeniu tej kwotę o 7,8 proc. podwyżki, która objęła podstawę wynagrodzenia, otrzymali kwotę niespełna 27 tys. 100 zł miesięcznej pensji brutto. Oznacza ona, że odprawa dla odchodzącego komendanta może sięgnąć ponad 162 tys. zł. Do tego ma dojść ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeśli rzecz jasna komendant zachował jakieś dni. Za każdy dzień to kwota przekraczająca tysiąc złotych.

