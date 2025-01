i Autor: Shutterstock (2), Revolut / Materiały prasowe

Zadłużenie

Komornicy bezsilni! Dłużnicy tam przekierowują swoje wpływy

Revolut działa w Europie na licencji Banku Litwy. W Polsce nie jest jednak bankiem. Pomimo, że numer IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego) jest "wypożyczany", to klient nie widnieje w systemie bankowym. To utrudnia komornikowi i skarbówce ustalenie poprzez system Ognivo, czy dłużnik ma dochody i gdzie one trafiają. Komornik sądowy Sławomir Kaźmierczak wyjaśnia, że egzekucja konta Revolut z zagranicznym IBAN (czyli środków przewalutowanych np. na euro) jest trudniejsza i wymaga międzynarodowej współpracy.