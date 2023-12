Konflikt w NBP. Zarzuty o naruszenie dóbr osobistych

Prezes NBP chce zabronić wypowiadania się członkowi zarządu NBP. Jednak on nie chce milczeć

Wszelkie nieprawidłowości, w tym naruszenia ustaw ze strony Prezesa NBP, które zgłaszam od miesięcy (a w których to sprawach występowali także niektórzy inni Członkowie Zarządu NBP) powinny zostać wyjaśnione przez kompetentne organy. Nie ma niezależności od przestrzegania prawa" — uważa Paweł Mucha.

Zadeklarował, że jeśli wygra w sądzie z prezesem NBP, to przekaże odszkodowanie na cele charytatywne.

Wypowiedź prywatna osób publicznych. Czy można zabraniać?

W omawianym sporze chodzi m.in. o prawo do wolności wypowiedzi. Glapiński uważa, że Paweł Mucha nie może się wypowiadać w imieniu NBP. Jednak on się broni, że wypowiada się jako prywatna osoba, a tego nikt nie może mu zabraniać. Wygląda na kolejną zagadkę polityczno-prawną do rozstrzygnięcia przez sąd.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.