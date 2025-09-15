RPP Ludwik Kotecki postuluje wprowadzenie podatku wojennego na pięć lat i zawieszenie świadczeń socjalnych

Podatek wojenny jako remedium na kryzys finansów publicznych

Ludwik Kotecki z RPP w wywiadzie dla money.pl nie pozostawił wątpliwości co do konieczności radykalnych kroków w polityce fiskalnej. Członek Rady Polityki Pieniężnej zaproponował wprowadzenie podatku wojennego na okres pięciu lat oraz czasowe zawieszenie najważniejszych świadczeń socjalnych, w tym czternastej emerytury i programu 800 plus.

Tymczasowo różne rzeczy należałoby pozawieszać. Sytuacja się robi mało przyjemna — agencje zmieniają nam ratingi, a nad głowami latają różne niebezpieczne rzeczy

— stwierdził Kotecki, nawiązując do obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej Polski.

Świadczenia socjalne do zawieszenia - 800 plus w pierwszej linii

Zapytany wprost o czasowe "odpuszczenie sobie babciowego, renty wdowiej czy 800 plus", członek RPP nie wykluczył takiej możliwości. Jego zdaniem obecna sytuacja wymaga podjęcia "poważnych decyzji ustrojowych" przez cały Sejm, niezależnie od podziałów partyjnych.

Deficyt budżetowy na poziomie prawie 7 proc. PKB przy dobrym wzroście gospodarczym to według Koteckiego "sytuacja nie do utrzymania w dłuższej perspektywie". Agencje ratingowe już zmieniły perspektywę naszych finansów na negatywną. Ekspert ostrzega, że bez zdecydowanych działań zwycięzca wyborów parlamentarnych w 2027 roku będzie miał poważny kłopot.

Inwestorzy zagraniczni zachowują spokój mimo zagrożeń

Pomimo napięć związanych z wtargnięciem rosyjskich dronów na terytorium Polski w zeszłym tygodniu, zagraniczni inwestorzy nie wykazują jeszcze oznak paniki. Kotecki, który bezpośrednio po incydencie spotkał się z dużą grupą inwestorów zagranicznych, potwierdził ich względny spokój.

Już po tym wydarzeniu miałem spotkania z dużą grupą inwestorów z zagranicy i mam bezpośrednio świeże spojrzenie na tą sytuację. Oni są na razie raczej spokojni

— relacjonował członek RPP.

Apel o odpowiedzialność ponad podziałami politycznymi

Kotecki zaapelował o wprowadzenie "pakietu fiskalnego wymagającego zmiany Konstytucji", który miałby charakter ponadpartyjny.

Skoro prezydent mówi, że martwi się finansami publicznymi, może partie opozycyjne też powinny się martwić i pokazać, że są odpowiedzialne

— podkreślił ekspert.

Według członka RPP tylko wspólne działanie wszystkich sił politycznych może zapobiec pogłębieniu się kryzysu finansów publicznych i przywrócić zaufanie agencji ratingowych do polskiej gospodarki.

