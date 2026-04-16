Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe wynagrodzenie dla stażystów, wynoszące minimum 35% przeciętnego wynagrodzenia, aby zlikwidować bezpłatne staże.

Projekt zakłada maksymalny czas trwania stażu na 6 miesięcy oraz prawo do dni wolnych, porządkując obecne, rozproszone przepisy.

Ponad 1/3 pracodawców oferuje wyłącznie bezpłatne praktyki, a nawet płatne staże często nie przekraczają 1800 zł.

Konsultacje społeczne potrwają miesiąc, a ministerstwo liczy na opinie młodych ludzi, pracodawców i związków, z celem przyjęcia projektu w tej kadencji parlamentu.

Konsultacje projektu likwidacji bezpłatnych staży

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że już w przyszłym tygodniu projekt zmian zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Jak podkreśliła, w procesie szczególnie istotny będzie głos młodych osób wchodzących na rynek pracy.

Konsultacje mają potrwać miesiąc, a rząd liczy na zebranie opinii zarówno od pracodawców, jak i organizacji młodzieżowych oraz związków zawodowych.

Wynagrodzenie dla stażystów i nowe zasady

Planowane przepisy zakładają wprowadzenie obowiązkowego świadczenia dla stażystów. Minimalna kwota ma wynosić 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przy czym nie będzie mogła przekroczyć pełnej średniej krajowej.

Zmiany obejmą również czas trwania stażu – maksymalnie 6 miesięcy. Projekt przewiduje także prawo do dni wolnych: jeden dzień za każdy miesiąc w pierwszym kwartale oraz dwa dni miesięcznie w kolejnych trzech miesiącach.

Problem bezpłatnych praktyk w Polsce

Z danych MRPiPS wynika, że problem jest powszechny. Badanie z 2023 roku pokazuje, że ponad 1/3 pracodawców oferuje wyłącznie bezpłatne praktyki, a kolejne ok. 20 proc. płaci tylko w wybranych przypadkach. Nawet wśród płatnych ofert wynagrodzenia często nie przekraczają 1800 zł.

Minister zwróciła uwagę na nadużycia w tym obszarze i brak realnego wsparcia dla młodych pracowników.

– Świetnie jest zdobywać doświadczenie, świetnie jest mieć co wpisać do CV, ale nikt nigdy jeszcze wpisem do CV nie opłacił rachunków i nie zapłacił za bułki na śniadanie. Praca to praca, nawet jeżeli jest to pierwsza praca, nawet jeżeli jest to praca wiążąca się ze zdobywaniem doświadczenia, to powinna być godnie wynagradzana. Niestety wciąż mamy problem z tym, że część – bo mówię oczywiście o części pracodawców – nadużywa tych staży i wykorzystuje w ten sposób młodych ludzi – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu. Jak zaznaczyła minister, jest to inicjatywa rządowa uzgodniona w koalicji i zapowiadana wcześniej przez premiera Donalda Tuska.

PTNW - Miłosz Bembinow