Koniec kotłów gazowych! Będziemy palić... pelletem?

Decyzja Parlamentu Europejskiego, podjęta w środę, zapowiada rewolucję w państwach członkowskich UE - zakazuje się instalacji kotłów na paliwa kopalne, w tym na węgiel i gaz, począwszy od 2030 roku dla nowych budynków, a od 2040 roku państwa UE będą zobowiązane całkowicie z nich zrezygnować. To fundamentalna zmiana dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Jednak, zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać, muszą zostać zatwierdzone przez Radę UE, czyli przez ministrów rządów wszystkich państw członkowskich Unii.

Nowa dyrektywa budynkowa wprowadza jednak pewne wyjątki, pozwalając na stosowanie pieców opalanych biomasą, takich jak pellet, który wytwarzany jest z odpadów drzewnych, trocin, wiórów, zrębków, czy słomy. Taki rodzaj biomasy powstaje w wyniku wielokrotnego przetwarzania surowców drzewnych, co czyni go produktem końcowym. - Uznanie pelletu za paliwo ekologiczne jest dosyć kontrowersyjne (trudno nie zgodzić się z opiniami ekologów, że jego spalanie emituje CO2) niemniej jest to odpad końcowy i nie obciążanie biomasy podatkiem ETS w nowej dyrektywie budynkowej KE (EPBD) jest dla Polski pozytywne - mówi w rozmowie z Super Biznesem Maciej Stańczuk, ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej. Jak dodaje dyrektywa zakazuje instalację kotłów spalających paliwa kopalne do 2030 i nakazuje ich całkowitą wymianę do 2040 r.

Zmiana modelu biznesowego

- To niesłychanie ważne dla polskiego ciepłownictwa, które jeszcze dziś jest oparte w ponad 80% na węglu i jest objęte podatkiem ETS. Uznanie biomasy za paliwo ekologiczne to dobra informacja dla Polski, gdyż potencjał wykorzystania biomasy mamy ogromny. Dlatego też wyzwaniem będzie transformacja bądź wymiana kotłów węglowych na biomasę oraz innych źródłach OZE w naszym ciepłownictwie w najbliższych latach. Stwarza to nowe perspektywy dla naszych producentów kotłów - stwierdza Stańczuk. Zdaniem eksperta w Polsce produkowano dotąd duże kotły węglowe, których dzisiaj nikt nie potrzebuje. Tym samym producenci powinni jak najszybciej przystosować swoją produkcję na niewielkie kotły ekologiczne dostosowane też do spalania biomasy.

- To stwarza konieczność zmian dotychczasowych modeli biznesowych, gdyż producenci muszą certyfikować swoje produkty do nowych, wyśrubowanych parametrów UE. Ci którzy tego dokonają najszybciej, mogą zrealizować „rentę pionierską” i nadzwyczajne zyski. Dobrze byłoby zatem by informacja o nowej dyrektywie budynkowej była szybko i właściwie zrozumiana zarówno przez użytkowników ciepła, którymi jesteśmy wszyscy, jak również przez producentów kotłów, a w tej dziedzinie mamy w Polsce spore tradycje oraz państwo, które swoją polityką powinno wesprzeć transformację polskiego ciepłownictwa. To nasza szansa, ale też spore wyzwanie, z pewnością nie zagrożenie! - mówi Stańczuk.

QUIZ PRL. Bajki i dobranocki w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Synek Rumcajsa miał na imię: Cypisek Cymesek Urwisek Dalej