Koniec oscypków w Zakopanem? Sanepid rozpoczął kontrole na Krupówkach

Sanepid kontroluje sprzedaż oscypków - sypią się kary

W pełni sezonu w Zakopanem zaczęły się kontrole Sanepidu. Inspektorzy sprawdzają stoiska z oscypkami na Krupówkach i nakładają mandaty wszędzie tam, gdzie nie ma lad chłodniczych. Beata Trojańska, powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem mówi , że sprzedawcy mają obowiązek używania m.in. lodówek. - Ustawa o żywności i żywieniu wskazuje, że podmioty, które prowadzą sprzedaż tych produktów na stoiskach m.in. wolnostojących, muszą zapewnić urządzenia chłodnicze do przechowywania np. przetworów mlecznych, czyli serków, korbocy - wyjaśnia. - Przy kontroli sprawdzamy m.in. te warunki. Wskazujemy nieprawidłowości, nakładamy kary pieniężne, wnioskujemy do małopolskiego inspektora sanitarnego, nakładamy mandaty – dodaje Trojańska w Polskim Radiu.

Górale nie są zadowoleni

Lodówki są zbyt ciężkie, żeby je przynosić codziennie na stoisko – twierdzą sprzedawcy. Mówią też, że na Krupówkach nie ma jak ich podłączyć do prądu. W rozmowie z Onetem jeden z górali powiedział: -Urzędnicy nie zapewniają nam odpowiednio silnego prądu, byśmy mogli te lodówki podłączyć. Gdy to robimy, to sieć uliczna, do której mamy dostęp jest przeciążona i przepalają się bezpieczniki. Jednocześnie sprzedawca tłumaczył, że właściciele stoisk we własnym zakresie kupili kilkadziesiąt wkładów do lodówek turystycznych i w nocy trzymają w nich oscypki, które w dzień wkładają między inne sery na stoisku

Ostrzeżenia Sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje o zwracanie szczególnej uwagi podczas dokonywania zakupów produktów spożywczych na stoiskach wolnostojących. W komunikacie podkreślono:

* Kupując sery regionalne m.in.: serki krowie, serki owcze, korbacze należy pamiętać, że są to produkty łatwopsujące się, które wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych

*Sery regionalne oraz przetwory owocowe i warzywne w butelkach i słoikach nie należy przechowywać w miejscu nasłonecznionym, gdyż wpływa to negatywnie na ich jakość

* Przetwory owocowe oraz soki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami oraz temperaturze deklarowanej przez producenta

* Kupując produkty spożywcze, zwracaj uwagę na jego niezmienione cechy oraz właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne.

