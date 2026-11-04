Rewolucyjne zmiany w prawie alkoholowym są na horyzoncie, radykalnie wpływając na konsumentów i branżę handlową w Polsce.

Nowe regulacje przewidują koniec promocji na alkohol, nocny zakaz sprzedaży oraz dotkliwe kary za reklamowanie piwa.

Senacka Komisja Zdrowia zatwierdziła kluczowe poprawki, a my ujawniamy, od kiedy te rewolucyjne ograniczenia mogą zacząć obowiązywać.

Kupujesz kilka butelek piwa w promocyjnej cenie albo korzystasz ze zniżki na alkohol dzięki karcie lojalnościowej? Takie oferty mogą wkrótce zniknąć ze sklepów. Senacka Komisja Zdrowia poparła nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która przewiduje daleko idące ograniczenia w sprzedaży i reklamowaniu napojów alkoholowych.

Jedna z najważniejszych poprawek dotyczy uszczelnienia definicji promocji alkoholu. Senatorowie chcą, aby zakaz obejmował wszelkie formy sprzedaży na preferencyjnych warunkach – od tradycyjnych obniżek cen po pakiety promocyjne, bony i korzyści oferowane w programach lojalnościowych. Dla sieci handlowych oznaczałoby to konieczność zmiany dotychczasowych sposobów przyciągania klientów. Z kolei konsumenci nie mogliby już korzystać z popularnych akcji promocyjnych przy zakupie alkoholu.

Nocna prohibicja w całej Polsce

Zmiany mają dotknąć również osoby robiące zakupy późnym wieczorem. Nowelizacja przewiduje ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22:00 do 6:00. Wyjątkiem będzie gastronomia. Co więcej, samorządy otrzymają możliwość zaostrzenia ograniczeń. Gminy będą mogły zdecydować o rozszerzeniu zakazu na godziny 21:00–22:00 oraz 6:00–9:00. Oznacza to, że w miejscowościach, które skorzystają z pełnego zakresu nowych uprawnień, alkohol będzie można kupić w sklepie dopiero po godzinie 9:00, a sprzedaż zakończy się już o 21:00.

Kurier nie przywiezie alkoholu do domu

Senatorowie zajęli się także sprzedażą internetową. Zgodnie z przyjętą przez komisję poprawką alkohol zamówiony online nie będzie mógł być dostarczany bezpośrednio pod drzwi klienta. Zakup przez internet nadal ma być możliwy, ale odbiór zamówienia będzie musiał odbywać się osobiście, w wybranym sklepie stacjonarnym. To kolejna zmiana, która może wpłynąć na sposób funkcjonowania firm zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.

Milion złotych kary za reklamę piwa

Nowelizacja przewiduje również całkowity zakaz reklamowania alkoholu. Ograniczenia mają objąć wszystkie napoje alkoholowe, w tym piwo, którego reklama jest obecnie dopuszczalna po spełnieniu określonych warunków. Za złamanie nowych zasad przewidziano kary od 30 tys. zł do 1 mln zł lub karę ograniczenia wolności. Sankcje dotyczą naruszenia zakazu reklamy, a nie samego zakupu alkoholu.

Zmiany obejmą też kontrolę wieku klientów. Sprzedawca, który będzie miał wątpliwości co do pełnoletności kupującego, zostanie zobowiązany do jej zweryfikowania. Jeśli klient nie potwierdzi wieku, sprzedaż będzie musiała zostać odmówiona.

Zakaz sprzedaży alkoholu od 1 czerwca 2027 roku

Pierwotnie nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Senacka Komisja Zdrowia zdecydowała jednak o rekomendowaniu poprawki, która przesuwa termin rozpoczęcia obowiązywania kluczowych regulacji na 1 czerwca 2027 roku. To daje sklepom, producentom i pozostałym uczestnikom rynku więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad. Komisja zaproponowała także poprawki dotyczące przepisów przejściowych, m.in. wymagań wobec opakowań napojów alkoholowych.

Na razie jest to jednak propozycja legislacyjna, a nie obowiązujące prawo. Senat musi jeszcze rozpatrzyć ustawę wraz z poprawkami. Dopiero zakończenie całego procesu legislacyjnego przesądzi, w jakim kształcie i od kiedy nowe ograniczenia wejdą w życie.

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