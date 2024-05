Według uzasadnienia projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, celem proponowanej nowelizacji jest objęcie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych - saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych, oraz rozszerzenie opodatkowania na istniejące już na gruncie ww. ustawy wyroby nowatorskie poprzez zmianę definicji.

Ile wyniesie akcyza za saszetki?

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji stawka akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe ma wynieść w 2025 roku 100 zł/kg, w 2026 roku 200 zł/kg, a docelowa stawka w 2027 roku to 300 zł za każdy kilogram.

Wprowadzenie nowych produktów do opodatkowania akcyzą oznacza wzrost ich cen. Resort finansów proponuje wyłączenie z opodatkowania wyrobów wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych, takich jak gumy do żucia, plastry i aerozole zawierające nikotynę.

Uzasadnienie wprowadzenia akcyzy na saszetki

W Ocenie Skutków Regulacji wyjaśnia, że dzięki zmianie definicji wyrobów nowatorskich podlegać będą opodatkowaniu wyroby niezawierające tytoniu, lecz zawierające nikotynę. Szacuje się, że sprzedaż saszetek nikotynowych w 2025 roku wyniesie 200 milionów, co przy założeniu wagi saszetki na 0,8 grama i stawce akcyzy 100 zł/kg, przyniesie wpływy z tytułu podatku w wysokości 16 milionów złotych oraz z VAT 19,7 miliona złotych.

Prognozy na kolejne lata zakładają:

w 2026 roku sprzedaż na poziomie 300 milionów sztuk, co przełoży się na wpływy z akcyzy około 48 milionów złotych (z VAT około 59 milionów złotych) przy stawce 200 zł/kg,

w 2027 roku sprzedaż 450 milionów saszetek, co zaowocuje wpływami z akcyzy na poziomie około 108 milionów złotych (z VAT około 133 milionów złotych) przy stawce 300 zł/kg.

Akcyza na wyroby nowatorskie bez tytoniu?

Szacunki nie uwzględniają możliwych wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy związanych z opodatkowaniem akcyzą wyrobów nowatorskich bez zawartości tytoniu, takich jak wyroby zawierające surowiec roślinny. Według danych Eurostatu, wartość sprzedaży saszetek nikotynowych w UE wzrosła z praktycznie zerowego poziomu w 2015 roku do 796 milionów euro w 2022 roku. Podobnie, w przypadku wyrobów nowatorskich (tytoń do podgrzewaczy), wartość rynku UE wzrosła z około 13 milionów euro w 2015 roku do około 10,5 miliarda euro w 2022 roku.

