Koniec tarczy antyinflacyjnej. Wyższy VAT na paliwa, prąd, gaz i ciepło!

Milion papierosów ukryte w proszku do prania. Zaskakujące odkrycie służb

Kwota wolna od podatku za 2022 rok. Ile wyniesie, co się zmienia w przyszłym roku?

Tak było

Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. To m.in. niższa akcyza na paliwo, niższy VAT na gaz czy dodatek osłonowy -informował premier Mateusz Morawiecki, w grudniu 2021 r. Na mocy tej decyzji obniżono następująco podatki

obniżka stawek VAT:

do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,

do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,

do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%,

do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,

do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%,

akcyza:

obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,

zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,

zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

W listopadzie 2022 r. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, poinformował, że na skutek nacisków z Brukseli, będziemy musieli przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów. Możemy za to utrzymać zerowy VAT na żywność.

Jak będzie w I kwartale?

Ekonomiści jak widać zachwycają się, że mamy ceny na stacjach bez zmian. Tymczasem wszyscy wiedzą, że podwyżki nie nadchodzą z dnia na dzień. Najpierw wyprzedawane są zapasy towaru po starej cenie, a potem zmienia się cenę detaliczną, w zależności od ostatecznego rachunku, po który się kupuje ten towar w hurtowni. Tak będzie z alkoholem, papierosami i paliwem.

Potwierdzają to szacunki ekonomistów, którzy w najbardziej pesymistycznym scenariuszu przewidują, że w I kwartale inflacja może przekroczyć 20 proc. Dlaczego? A no właśnie ze względu na powrót 23 proc. stawki VAT na prąd, gaz i paliwa, a więc podstawowe elemmenty działalności gospodarczej. Tak skokowy wzrost podatku musi się przełożyć na ceny detaliczne. Należy przy tym podkreślić, że przedsiębiorcy nie są objęci zamrożeniem cen gazu i prądu jak gospodarstwa domowe.

W przypadku rynku paliw należy brać pod uwagę również nie tylko ceny hurtowe, ale również ceny dolara oraz embargo na ropę i paliwa rosyjskie. Jak wiadomo złotówka jest słaba, zatem za baryłkę ropy w przeliczeniu będziemy płacić więcej. To wszystko przełoży się na ceny przy dystrybutorze paliw.

Jak ocenia analityk z portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki, w pierwszym miesiącach 2023 r. dla rynku paliwowego największe znaczenie nie będą miały notowania ropy, ale dostępność samych paliw.

"Problem ze zdobyciem diesla będzie znacznie większy niż ze zdobyciem ropy, zwłaszcza, że oleju napędowego szuka nie tylko Polska, ale i cała UE" - ocenił analityk. Jak zauważył Bogucki, Europa może sprowadzać ropę z różnych kierunków, natomiast aby zdobyć diesla, potrzebny jest dostawca, który ma odpowiednie rafinerie, wolne moce produkcyjne, trzeba też przebić ceną konkurencję.

Nie tylko paliwo w górę przez wyższy VAT

Zdaniem Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt, cytowanego przez dziennik Rzeczpospolita, powrót do pierwotnych stawek VAT będzie dla konsumentów oznaczał kolejny wzrost cen. Najbardziej odczuwalne będą one w przypadku gazu. Już od 1 styczna 2023 r. będzie to 23 proc., więc ceny dla gospodarstw domowych mogą poszybować w górę.

Pomocą dla gospodarstw domowych będą zamrożone ceny, jednak trzeba pamiętać, że nie jest w nich uwzględniony VAT i trzeba do nich doliczyć odpowiednią stawkę podatku. Cena zamrożonego prądu obowiązuje też tylko do limitu rocznego 2000 kWh dla „zwykłego” gospodarstwa domowego, 2600 kWh dla posiadaczy karty dużej rodziny lub 3000 kWh dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością. Po przekroczeniu przez odbiorcę tego progu operator będzie stosował cenę regularną- mówi Juszczyk.

Cytowany ekspert podsumowuje, że przedsiębiorcy niewątpliwie podzielą się rosnącymi skokowo kosztami działalności i produkcji z konsumentami, a to podbije i tak galopującą drożyznę.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wychodzi, że więcej w tym PRu i marketingu politycznego niż rzetelnego działania.Szkoda, bo kosztem budżetu państwa czyli NAS.Orlen za pierwsze 3 kwartały zarobił ponad 12 mld zł Więcej niż cały sektor bankowy.Takie polityczne czarowanie i odwracanie uwagi. Naszym kosztem☹️— Rafał Mundry (@RafalMundry) January 1, 2023

Sonda Obawiasz się kryzysu w 2023 roku? Tak Nie Trudno powiedzieć