Abonament RTV 2023. Ile wynosi opłata?

Jeśli posiadasz w domu telewizor lub radioodbiornik, który odbiera sygnał spoczywa na tobie obowiązek opłacenia abonamentu RTV. Opłaty w 2023 roku są wyższe niż w poprzednich latach.

Radio - 8,70 zł/miesięcznie, 104,40 zł/rocznie

Telewizor - 27,30 zł/miesięcznie, 327,60 zł/rocznie

Zgodnie z prawem każdy obywatel musi zarejestrować odbiornik radiofoniczny i telewizyjny - 14 dni od zakupu. Można to zrobić osobiście w placówce Poczty Polskiej bądź online.

Opłata abonamentowa. Co grozi w przypadku niewywiązania się z obowiązku?

Do kiedy należy uiścić opłatę abonamentową? W przypadku rozliczenia miesięcznego należy to zrobić najpóźniej do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za niewywiązanie się z obowiązku płatniczego grozi kara w postaci grzywny. Jej wysokość wynosi 30-krotność jego wysokości. W 2023 roku grzywna w przypadku radioodbiornika wyniesie 261 zł, a telewizora - 819 zł.

Abonament telewizyjny. Kto jest zwolniony z opłat?

Są jednak osoby, które są zwolnione z opłaty abonamentowej. Jak podaje strona gov.pl należą do nich:

osoby, które ukończyły 75 rok życia

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

