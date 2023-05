Korzystne zmiany w prawie spadkowym i zachowku. Nowe przepisy już obowiązują!

Ekstra 240 zł do Twojej emerytury! Dopłata roczna w PPK w 2023 roku. Kto ją otrzyma?

Sklepy szukają chętnych do pracy w kurortach. Ile płacą?

Po co kasjerowi nasz kod pocztowy?

Nieodebrane świadczenie z ZUS! Uwaga na fałszywe wiadomości! To oszuści

Jakie zmiany w zachowku wprowadza ustawa o fundacji?

Nowe przepisy umożliwiają, że fundacja rodzinna może zostać ustanowiona jako spadkobierca w testamencie. Jeśli nie zostanie ustanowiona, do spadku wliczony zostanie fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę oraz mienie w określonym zakresie związane z rozwiązaniem fundacji. Jednak to nie jedyne zmiany. Przepisy wprowadzą również możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. Dotychczas Kodeks cywilny przewidywał zrzeczenie się dziedziczenia, a zrzeczenie się samego zachowku było możliwe tylko na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego, wymagając zawarcia umowy o zrzeczenie. Po zmianach nie będzie już konieczne powoływanie się na wyrok SN.

Prawo umożliwia zmianę ustawowej kolejności dziedziczenia i zapisanie w testamencie majątku wybranym osobom. Ale najbliżsi krewni nieuwzględnieni w testamencie mogą dochodzić zachowku od spadkobierców. Zachowek należy się także w sytuacji, kiedy najbliższy krewny zmarłego na mocy testamentu otrzymał mniej, niż odziedziczyłby z mocy ustawy. Najbliższym spadkodawcy należy się zachowek również, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, a majątek lub znaczną jego część rozdysponował w formie darowizn.

I tak właśnie kolejną istotną zmianą będzie możliwość płatności zachowku w ratach. Osoba zobowiązana do zapłacenia zachowku będzie mogła odroczyć termin płatności lub wnioskować o jego obniżenie, ostatecznie decydując o tym sąd, uwzględniając sytuację osobistą i majątkową zarówno osoby uprawnionej do zachowku, jak i tej, która ma obowiązek go uiścić.

Sonda Czy zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy? Tak Nie