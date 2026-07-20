Koszmar w samolocie znanej linii. Pasażer wyssany przez okno!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-20 15:47

Niewyobrażalny incydent na pokładzie samolotu linii Ryanair wstrząsnął światem lotnictwa i pasażerami. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 10 lipca podczas lotu z Salonik do Memmingen. 61-letni pasażer, siedzący przy oknie Boeinga 737, został częściowo wyssany na zewnątrz maszyny po tym, jak szyba w jego bezpośrednim sąsiedztwie uległa rozszczelnieniu.

Samolot linii Ryanair w locie na tle nieba. O wypadku pasażera podczas startu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pexels.com
  • Szef Ryanaira wskazuje na "uszkodzenie przez ciało obce" jako prawdopodobną przyczynę incydentu, w którym pasażer został częściowo wyssany z samolotu.
  • 61-letni pasażer, którego głowa i ramiona wystawały z rozbitego okna, został uratowany przez innych podróżnych po głośnym huku podczas startu.
  • Wstępny raport dotyczący incydentu z 10 lipca, który wyjaśni szczegóły awarii Boeinga 737, ma zostać opublikowany w ciągu miesiąca.
  • Samolot awaryjnie lądował w Salonikach, a ranny pasażer trafił do szpitala, co podkreśla powagę tego rzadkiego zdarzenia.

Tajemnicze „ciało obce” i dramatyczny przebieg incydentu na pokładzie Ryanaira

Incydent, który wstrząsnął opinią publiczną, miał miejsce 10 lipca. Jak podają źródła, w tym relacje świadków i wstępne oświadczenia linii lotniczych, samolot Boeing 737 irlandzkich linii Ryanair startował z Salonik, zmierzając do Memmingen koło Monachium. Tuż po oderwaniu się maszyny od ziemi, pasażerowie usłyszeli głośny huk. Chwilę później jedna z szyb samolotu uległa rozbiciu. Siedzący w jej pobliżu 61-letni mężczyzna został natychmiast częściowo wyssany na zewnątrz. – Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno – donoszą media, cytując świadków. Tylko dzięki szybkiej interwencji innych podróżnych udało się wciągnąć rannego mężczyznę z powrotem do wnętrza kabiny.

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Samolot natychmiast zawrócił i awaryjnie lądował w Salonikach. Poszkodowany pasażer został przetransportowany do szpitala w Salonikach, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Szczęśliwie, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak przeżyty horror z pewnością pozostawi trwały ślad. Prezes Ryanaira, Michael O’Leary, w poniedziałek podczas prezentacji wyników finansowych firmy za drugi kwartał roku, odniósł się do tego zdarzenia, ujawniając wstępne ustalenia. – Według wstępnych ustaleń wygląda na to, że ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział O’Leary.

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