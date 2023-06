i Autor: unplash Bezpieczny kredyt 2 procent - od kiedy? Kto dostanie kredyt 2%?

Kredyt 2 proc. startuje! Wszystko, co musisz o wiedzieć o dopłatach!

Już od 1 lipca w życie wchodzi ustawa pozwalająca bankom oferować "Bezpieczny Kredyt na 2 proc.". W jej ramach osoby do 45. roku życia będą miały prawo do wzięcia kredytu hipotecznego z dopłatami od rządu, co znacznie obniży im miesięczną ratę. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z programu?