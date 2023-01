Kredyt Pierwsze Mieszkanie tylko dla bogatych? Nowy program, ale zdolność kredytowa będzie po staremu

Program Pierwsze Mieszkanie

Zgodnie z zapowiedziami MRiT program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.". Będzie mogła go uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

"Nikt nie ma złudzeń, że jeżeli nie zmienią się zasady ustalania zdolności kredytowej, to będzie kolejna klapa. Z kredytu skorzystają tylko bogaci kredytobiorcy" - podaje prawo.pl. "Program opiera się na wsparciu kredytobiorców, a obecnie niewiele osób posiada zdolność kredytową" - mówi w rozmowie z portalem Piotr Szulc, radca prawny, prowadzący własną kancelarię. Tym samym, jak wskazuje prawo.pl zdolność kredytowa będzie dla większości Polaków "barierą nie do pokonania", a z kredytu z niskim oprocentowaniem skorzystają "niekoniecznie ci, co powinni".

