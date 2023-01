Nowy podatek od zakupu mieszkania! Zapłacisz 6 proc. od hurtowego zakupu nieruchomości

Podatek od hurtowego zakupu mieszkań. Znana jest jego wysokość

"Projekt ustawy o ograniczeniu w nabywaniu lokali stanowi odpowiedź na problem tzw. „hurtowych” zakupów mieszkań, które mogą ograniczać możliwość zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych przez obywateli" - podkreślił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Ograniczenie hurtowego skupu mieszkań będzie dotyczyło każdego kolejnego mieszkania powyżej piątego. Aby nie podpadać pod zapisy ustawy będzie można zakupić lokal mieszkalny raz na 12 miesięcy. Zakup każdego kolejnego mieszkania w danym roku będzie wiązał się z obowiązkiem odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc.

Ograniczenie w nabywaniu nieruchomości. Czego nie dotyczy?

Jak informuje "Rzeczpospolita" ograniczenie w nabywaniu mieszkań nie będzie jednak dotyczyło dziedziczenia, darowizny, wejścia w posiadanie lokalu wskutek wyroku sądowego, odwróconej hipoteki. Nie obejmie też przejęcia mieszkania w zamian za rentę dożywotnią dla właściciela oraz w przypadku innych pozakomercyjnych przypadków.

Co ciekawe - ustawa nie obejmuje zakupu domów jednorodzinnych. Ta kwestia kłóci się się ze słowami premiera Mateusza Morawieckiego, który w jednej wypowiedzi stwierdził, że "jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza".

Zgodnie z informacjami "Rzeczpospolitej", z projektu wynika, że pięć mieszkań będzie mogła nabyć każda osoba fizyczna, czyli posiadaczem do pięciu lokali będzie mogło zostać każde dziecko w rodzinie.

Nałożenie opłat na fundusze skupiające mieszkania

Jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki, już w 2022 roku rząd PiS zapowiadał nałożenie opłat na fundusze, przede wszystkim, na tych inwestorów, którzy kupują po kilkaset mieszkań jednocześnie. To powoduje utrzymanie popytu na stałym poziomie przy jednoczesnym zmniejszeniu podaży. Dzieję się tak dlatego, że mieszkania są utrzymywane w puli do sprzedaży "za jakiś czas".

Rynek nieruchomości w Polsce. Czy czeka go zapaść?

"Chodzi nam o to, żeby nie ograniczać dostępności mieszkań dla przeciętnego Kowalskiego. Hurtowy wykup nieruchomości to ich wyższe ceny i mniejszy wybór na rynku. Proponujemy z jednej strony wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie kolejnego mieszkania, a z drugiej ograniczenia w nabyciu mieszkań jednorazowo ponad określony limit. Bierzemy pod uwagę kilka wersji rozwiązań" - wyjaśniał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Waldemar Buda.

Waldemar Buda pytany, czy w najbliższym czasie rynek nieruchomości czeka zapaść, ocenił, że "najgorszy moment mamy w tym momencie, ponieważ mamy najwyższe stopy procentowe", w związku z tym akcja kredytowa jest ograniczona. Jego zdaniem jest jednak szansa, że w tym roku dojdzie do obniżki stóp procentowych.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Co to takiego?

Minister przypomniał, że od lipca ma wystartować program Bezpieczny Kredyt 2 proc. - stała stopa dofinansowana ze strony państwa. "To też pewien popyt na kredyty, na mieszkania uruchomi. W 2023 r. będzie się nie tyle budowało mniej, co będzie się rozpoczynało budów mniej. Ten efekt pojawi się dopiero za dwa lata" - wskazał.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. będzie skierowany, w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie", do osób do 45. roku życia, które dotąd nie były właścicielem mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do nich. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z przynajmniej jednym dzieckiem 600 tys. zł. Budżet państwa będzie przez 10 lat dopłacać do różnicy między stopą kredytu a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Jak zapowiedział Buda na początku stycznia br., program Pierwsze Mieszkanie powinien trafić pod obrady Sejmu na przełomie stycznia i lutego tego roku.

