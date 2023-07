Krótszy dzień pracy przez upały? PIP apeluje o ulżenie pracownikom

Przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych. W przypadku pracy na otwartej przestrzeni, pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscach zacienionych i zadaszonych. Warto także zadbać o to, aby pracownicy nosili nakrycia głowy oraz przewiewne ubrania, które zapewnią ochronę przed promieniowaniem UV. Jeśli to możliwe, zaleca się również wykonywanie obowiązków w chłodniejszych porach dnia.

Należy pamiętać o konserwacji i utrzymaniu w stałej sprawności oraz czystości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy. Dodatkowo, okna powinny być odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. za pomocą rolet i żaluzji. Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie powinna powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń, a strumień powietrza nie powinien być bezpośrednio kierowany na stanowisko pracy. Podczas upałów szczególną uwagę PIP zwraca na organizację pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej. Dodatkowo, należy zapewnić bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Ważne jest również przestrzeganie zakazu zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30⁰ C, a wilgotność względna powietrza wynosi 65%.

Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy, zwłaszcza dla tych pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił, pracodawcy mogą wprowadzić rotację na stanowiskach pracy oraz dodatkowe przerwy. Jednakże, skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie powinny wpływać na obniżenie wynagrodzenia należnego pracownikom. Dbałość o bezpieczeństwo i komfort pracowników w czasie upałów jest kluczowym elementem odpowiedzialnego podejścia pracodawców do organizacji pracy. Tego typu działania przyczyniają się zarówno do poprawy efektywności pracy, jak i do zapewnienia dobrej atmosfery w miejscu pracy.

