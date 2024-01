Książki warte fortunę. Sprawdź, czy masz je na półce!

Książki z PRL. Ile kosztują stare książki?

Masz w domu książki z okresu PRL, a nawet i starsze? Jeśli tak, to możesz na nich nieźle zarobić. Oczywiście nie każdy egzemplarz będzie sporo kosztował na specjalnych aukcjach, ale są takie, których wycena może zaskoczyć. Na jakie tytuły warto zatem zwrócić uwagę? Jak informuje serwis g.pl, przykładem na możliwość niezłego zarobku może być kolekcja ośmiu komiksów Tadeusza Baranowskiego z lat 80., która została wyceniona na OLX aż na 1600 zł. Zaś trzyczęściowa seria komiksów kolekcjonerskich z PRL-u "Kapitan Żbik" z 1978 r. to już cena 3000 zł. Nieco mniej otrzymać można za tzw. białe wydania powieści Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik", które wydało olsztyńskie "Pojezierze": komplet powieści, czyli 12 tomów kosztuje 1000 zł. Natomiast komplet około 30 książek z serii książeczek dla dzieci "Poczytaj mi mamo" można sprzedać za 300 zł. A kolekcja tzw. Tygrysów, czyli książeczek o tematyce militarnej oscyluje w granicach 1000 zł.

Jak wyceniać swoje zbiory? Zanim zdecydujesz się na wyprzedaż swoich zbiorów, zrób rozeznanie rynku. Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie cen na aukcjach internetowych i w antykwariatach działających on-line. Można też wybrać się z wizytą do tradycyjnego antykwariatu, w którym znawca staroci wyceni każdy egzemplarz. Następnie wycenione zbiory można sprzedawać na aukcjach on-line, ale i na rozmaitych lokalnych targach staroci i wyprzedażach garażowych. Jednak to co najważniejsze, to ustalenie odpowiedniej ceny, by na tym interesie jak najwięcej zyskać, a nie stracić.

