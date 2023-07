Najdroższe lody na świecie

16 lipca obchodzimy Dzień lodów. Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe lody na świecie i dlaczego tak są takie drogie. Okazuje się, że najdroższych lodów na świecie nie kręcą Włosi, ale Japończycy. Nazwali ten zmrożony deser byakuya, co tłumaczy się jako "biała noc". Porcja zimnego deseru to koszt 880 tys. jenów, czyli równowartość 6380 dolarów i ponad 25 tys. złotych. Skąd taka kosmiczna cena zimnego słodkiego przysmaku? Główny ich składnik pochodzi wyłącznie z Alby - ojczyzny włoskich białych trufli. Kilogram białych trufli prostu z Włoch kosztuje nawet 14,5 tys. dol. Oczywiście trufle to nie jest jedyny składnik windujący cenę japońskich lodów. Kolejnym drogim składnikiem jest jadalny płatek złota. Co ciekawe, do najdroższych lodów świata dodawane są dwa rodzaje sera i Sakekasu, czyli pasta pochodząca ze składnika do produkcji sake.

Najdroższe lody świata nie przypominają tradycyjnej kulki lodów. Mają formę wykwintnego deseru przypominającego wykwintną truflę. Wyjątkowy smakołyk wymaga też odpowiedniej formy podania i jedzenia. Osoba, która kupi taką delicję jest instruowana, aby w pierwszej kolejności chwilę odczekać przed degustacją aż deser lekko zmięknie. Następnie wlewa się do niego białą truflę o odpowiedniej konsystencji, a następnie miesza ręcznie specjalną łyżką.

Lody to zamrożony deser, który uzyskuje się poprzez zamrażanie masy uzyskanej z produktów mlecznych bądź wody z dodatkami smakowymi, lub zamrażanie masy złożonej z owoców, cukru i wody. Alternatywną opcją dla lodów mlecznych są lody wykonywane na bazie napojów: sojowego, ryżowego, owsianego itp.

