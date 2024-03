Kto nie straci 800 plus? Rodzice muszą złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

W Polsce przysługuje 800 zł na dziecko. Prawo do pobierania 800 zł na dziecko mają: ojciec lub matka dziecka albo opiekun faktyczny dziecka lub tez opiekun prawny. Co ważne, to w przypadku sprawowania nad dzieckiem opieki naprzemiennej prawo do połowy 800 plus, czyli prawo do 400 zł na dziecko ma każde z rodziców. Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli opiekun dziecka złoży wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złoży wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., otrzyma świadczenie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.). Jeśli złoży wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym dana osoba złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka faktyczną bądź prawną opieką.

Świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 800 plus wypłacane jest na wniosek, który składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice dziecka wybierają druk SW-R. Wnioski o świadczenie wychowawcze składa się wyłącznie elektronicznie. Wniosek można złożyć przez PUE ZUS. UWAGA! Jeśli dana osoba występuje o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jest matką albo ojcem dzieci), to składa jeden wniosek.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.