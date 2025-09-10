Komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Mariusza Haładyja (szefa Prokuratorii Generalnej) na prezesa NIK, torując mu drogę do objęcia stanowiska.

Haładyj, zgłoszony przez marszałka Hołownię, podkreślał potrzebę skupienia NIK na wykrywaniu poważnych nadużyć i wykorzystania AI do systemu wczesnego ostrzegania.

Jego kontrkandydatem był Tadeusz Dziuba (b. wiceprezes NIK, zgłoszony przez PiS), który proponował m.in. coroczny audyt zewnętrzny NIK i zmianę składu Kolegium NIK.

Sejm ma powołać nowego prezesa NIK w piątek, a kadencja poprzedniego, Mariana Banasia, upłynęła 30 sierpnia

Kluczowa rekomendacja komisji w wyścigu o fotel prezesa NIK

W środę Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej opowiedziała się za kandydaturą Mariusza Haładyja na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Głosowanie zakończyło się wynikiem 10 głosów "za" przy 7 "przeciw" i jednym wstrzymującym się. To istotny krok w procesie wyboru następcy Mariana Banasia, którego kadencja wygasła 30 sierpnia. Kandydatura Haładyja, zgłoszona przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię, była konsultowana z przedstawicielami rządu. Jego rywalem był Tadeusz Dziuba, były wiceprezes NIK, wysunięty przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Jakie zmiany w NIK proponuje Mariusz Haładyj?

Podczas publicznego wysłuchania oraz posiedzenia komisji Mariusz Haładyj przedstawił swoją wizję reformy Izby. Podkreślił, że NIK powinna być przede wszystkim systemowym audytorem państwa, a nie instytucją skupioną jedynie na formalnych uchybieniach. Wskazał, że należy badać celowość, efektywność i oszczędność w wydatkowaniu środków publicznych. To oznacza, że przyszła kontrola NIK pod jego kierownictwem miałaby weryfikować nie tylko legalność, ale przede wszystkim sensowność działań instytucji państwowych.

"Miarą skuteczności Najwyższej Izby Kontroli powinna być skuteczność w wykrywaniu poważnych nadużyć, a z drugiej strony taka zmiana funkcjonowania instytucji publicznych, żeby obywatel odczuwał te zmiany w codziennym życiu" – powiedział Haładyj. Wśród jego postulatów znalazło się również wykorzystanie sztucznej inteligencji do budowy systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach.

Kim jest kandydat na szefa NIK i jaka jest dalsza procedura?

Mariusz Haładyj to doświadczony prawnik i urzędnik państwowy, który swoją karierę rozpoczynał od aplikacji kontrolerskiej w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest absolwentem prawa na KUL oraz studiów podyplomowych z prawa spółek na UW. Od lutego 2019 roku, powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego, kieruje Prokuratorią Generalną. W przeszłości pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki (2012-2015) oraz w Ministerstwie Rozwoju (2015-2018).

Pozytywna opinia komisji otwiera drogę do głosowania plenarnego w Sejmie, które zaplanowano na piątek. Do powołania nowego prezesa NIK wymagana jest bezwzględna większość głosów. Po przyjęciu uchwały przez Sejm trafi ona do Senatu, który będzie miał miesiąc na wyrażenie zgody. Brak decyzji w tym terminie będzie oznaczał automatyczną akceptację kandydata.

