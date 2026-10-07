Kto winny wzrostu cen paliw? Odpowiedź zależy od polityki

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-07 7:22

Polacy bardzo kategorycznie wskazali winnego wzrostu cen paliw. Według sondażu dla "Rzeczpospolitej" odpowiada za niego przede wszystkim polityka prezydenta USA Donalda Trumpa. Sondaż pokazuje też, kto prowadzi w naszym wewnętrznym sporze o to, co dzieje się na stacjach benzynowych.

Pylon na stacji Orlen z cenami paliw. O tym, kto odpowiada za ich wzrost, przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Mateusz Kasiak Stacja benzynowa, Droga Męczenników Majdanka, Lublin

Ceny paliw: kto jest winny zdaniem Polaków?

Respondentom zadano pytanie: kto pana/pani zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? W odpowiedzi blisko 2/3, a dokładnie 64,8 proc. badanych wybrało prezydenta Stanów Zjednoczonych jako najbardziej odpowiedzialnego za wzrost cen paliw. Rząd Donalda Tuska wskazało 25,2 proc. ankietowanych, natomiast prezydenta Karola Nawrockiego 0,9 proc.

Oopcję „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” wybrało 9,1 proc. 

Ceny paliw: co myślą wybory partii?

"Rzeczpospolita" podaje, że wśród wyborców obozu rządzącego (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) 90,8 proc. za odpowiedzialnego uznało amerykańskiego prezydenta, 1,8 proc. wybrało prezydenta Karola Nawrockiego, a 1,3 proc. - rząd. 6,1 proc. nie miało zdania.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP) najczęściej obarczali odpowiedzialnością rząd Donalda Tuska (51 proc.), 44,6 proc. prezydenta USA Donalda Trumpa, a 0,2 proc. Karola Nawrockiego. 4,1 proc. wyborców opozycji nie miało zdania w tej kwestii. 

Ze względu na płeć, 66 proc. mężczyzn i 64 proc. kobiet wybrało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska wskazało 27 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet, natomiast prezydenta Karola Nawrockiego 0 proc. mężczyzn i 2 proc. kobiet. Odpowiedzi „nie wiem” wybrało 10 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano w środę, przeprowadzono metodą CATI, 2 i 3 października, na 1072-osobowej grupie respondentów.

TRUMP ZNOWU OSZALAŁ?! WANDALIZM BRAUNA, CENY PALIW I WYGRANA AfD | Dudek o Polityce

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