Kto wygrał Eurowizję 2024? Oni już znają wyniki

68. Konkurs Piosenki Eurowizji rozpocznie we wtorek 7 maja. Tym razem impreza odbędzie się w szwedzkim Malmö. Na wszystkich fanów konkursu czekają dwa półfinały, we wtorek i czwartek, oraz sobotni wielki finał. Polskę reprezentować będzie Luna z utworem “The Tower”. Wystąpi ona w pierwszym półfinale. Do sobotnich występów finałowych awansuje tylko najlepsza “dziesiątka” z każdego dnia zmagań. Czy usłyszymy Polkę w sobotę?

Eksperci STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, oceniają szanse Polski na awans do ścisłego finału jako bardzo możliwe. Kurs na to, że Luna zakwalifikuje się do finałowego konkursu wynosi 1.35, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 118 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Nieco więcej, bo 264 zł mogą zyskać ci, którzy twierdzą, że Luny nie zobaczymy już na scenie w sobotę (kurs 3.00). Prawdziwi optymiści, którzy wierzą, że Polka wygra tegoroczną Eurowizję, mogą wzbogacić się o 17 600 zł (kurs 200.00)

Tegorocznym faworytem do zwycięstwa w całej Eurowizji jest Szwajcaria. Kurs na jej zwycięstwo, to 3.00. Największe szanse na triumf mają jeszcze Chorwacja (kurs 4.50) oraz Holandia (kurs 6.00).

Zdaniem bukmacherów w wielkim finale najprawdopodobniej usłyszymy reprezentantów:

z pierwszego półfinału: Chorwacji, Ukrainy, Litwy, Finlandii, Luksemburgu, Irlandii, Cypru, Polski, Australii oraz Portugalii;

z drugiego półfinału: Szwajcarii, Holandii, Armenii, Belgii, Estonii, Austrii, Gruzji, Izraela, Danii i Albanii;

a także przedstawicieli krajów “Wielkiej Piątki”, czyli Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii Hiszpanii i Włoch.

Kiedy finał Eurowizji 2024? Terminy finału i półfinału

I półfinał - 7 maja, godz. 21:00

II półfinał - 9 maja, godz. 21:00

Wielki Finał - 11 maja, godz. 21:00

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.