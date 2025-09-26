Do automatu kaucyjnego nie włożymy butelek i puszek bez specjalnego znaku kaucji, który będzie kluczowy do rozpoznania opakowań objętych systemem.

System kaucyjny nie obejmie opakowań po mleku, przetworach mlecznych, towarach łatwo psujących się, suplementach diety, słoików ani innych pojemników na żywność.

Od 1 października 2025 roku system obejmie butelki PET do 3l, puszki do 1l i szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5l.

Za zwrot butelki plastikowej lub puszki objętej systemem otrzymamy 50 groszy, a za butelkę szklaną 1 złoty.

Których butelek i puszek nie włożymy do automatu kaucyjnego w sklepie? - Nie umieścimy tam przede wszystkim tych butelek i puszek, które nie będą objęte systemem kaucyjnym, czyli nie będą miały na sobie znaku kaucji. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać ten znak kaucji, ponieważ w pierwszych miesiącach będzie jeszcze tak, że na półkach sklepowych będą butelki objęte systemem kaucyjnym, jak i i nie objęte nim. Wprowadzający na rynek produkty mają trzy miesiące na to, żeby spokojnie wejść w ten system i nie marnować tych opakowań, które w tym systemie już są. W związku z tym, w pierwszych miesiącach podstawowym sposobem, w jakim możemy rozpoznać opakowanie objęte systemem kaucyjnym, to jest właśnie ten znak kaucji - wyjaśnia Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

I dodaje: Systemem kaucyjnym ze względów higienicznych nie będą objęte między innymi opakowania po mleku, po przetworach mlecznych, nawet jeżeli będą to butelki PET. Nie będą nim objęte towary łatwo psujące się. System nie obejmuje również opakowań po dawkowanych suplementach diety, które nie są lekami.

A co z butelkami po alkoholu? Butelki szklane wielokrotnego użytku będą mogły objęte systemem kaucyjnym, ale ostatecznie będzie decydował o tym wprowadzający napoje na rynek.

Systemem kaucyjnym nie będą objęte żadne słoiki i inne pojemniki na żywność. System obejmuje tylko określone butelki i puszki.

System kaucyjny w Polsce - zasady od 1 października 2025 roku

System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. W Polsce zacznie on działać od października 2025 roku. Wtedy w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajdzie się wyraźny znak kaucji z jej kwotą. W niektórych krajach szklana butelka wielokrotnego użytku wraca na rynek kilkanaście razy. To korzyść dla nas i środowiska.

Systemem kaucyjnym będą objęte opakowania PET, czyli te butelki plastikowe o pojemności do 3 l, puszki na napoje o pojemności do 1 l i butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. Przy zwrocie butelki plastikowej lub puszki objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem systemu kaucyjnego, otrzymasz 50 groszy. Przy zwrocie butelki szklanej objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem systemu kaucyjnego, otrzymasz złotówkę.

Z systemów kaucyjnych korzysta już 180 mln Europejczyków. To stanowi ponad jedną czwartą populacji naszego kontynentu. Od października dołączą do nich Polki i Polacy.

