• Nie zgniataj butelek i puszek przed oddaniem do automatu kaucyjnego – muszą zachować oryginalny kształt i etykietę, aby system mógł je rozpoznać.

• System kaucyjny w Polsce ruszy od października 2025 roku, obejmując butelki PET do 3l, puszki do 1l i szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5l.

• Za zwrot butelki plastikowej lub puszki objętej systemem otrzymasz 50 groszy, a za szklaną butelkę – 1 złotówkę.

• O sposobie zbiórki (ręcznie w kasie czy przez automat) zadecyduje właściciel sklepu.

Czy można zgniatać butelki i puszki przed wrzuceniem ich do automatu kaucyjnego? - Najważniejsze jest to, żeby opakowanie było w tej samej formie, co przed opróżnieniem, czyli żeby nie było zgniecione. Ważne, by była zachowana na nim etykieta z nadrukiem, po którym system rozpozna butelkę. Choć opakowanie musi być opróżnione, to nie ma obowiązku dodatkowego mycia go - mówi Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I dodaje: - Musimy tutaj troszeczkę oduczyć się tego, czego się uczyliśmy przez ostatnie lata, czyli żeby zmniejszać kubaturę tych odpadów, które wytwarzamy i zgniatać je. Teraz nie zgniatamy ani puszek, ani butelek, oddajemy je w całości. Natomiast warto podkreślić, że to od sprzedawcy, właściciela sklepu, będzie zależało w jakiej formie będzie on prowadził taką zbiórkę. Będzie mógł prowadzić taką zbiórkę ręcznie, czyli tak jak dotychczas. Butelki dalej będzie można oddać w kasie, czy w jakimś specjalnym punkcie obsługi klienta i otrzymać zwrot kaucji. Drugą możliwością będzie skorzystanie ze specjalnego automatu oferowanego przez operatorów systemu kaucyjnego. To od sklepu tak naprawdę zależy, którą z tych form wybierze.

System kaucyjny w Polsce - zasady

System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. W Polsce zacznie on działać od października 2025 roku. Wtedy w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajdzie się wyraźny znak kaucji z jej kwotą. W niektórych krajach szklana butelka wielokrotnego użytku wraca na rynek kilkanaście razy. To korzyść dla nas i środowiska.

Systemem kaucyjnym będą objęte opakowania PET, czyli te butelki plastikowe o pojemności do 3 l, puszki na napoje o pojemności do 1 l i butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. Przy zwrocie butelki plastikowej lub puszki objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem systemu kaucyjnego, otrzymasz 50 groszy. Przy zwrocie butelki szklanej objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem systemu kaucyjnego, otrzymasz złotówkę.

Z systemów kaucyjnych korzysta już 180 mln Europejczyków. To stanowi ponad jedną czwartą populacji naszego kontynentu. Od października dołączą do nich Polki i Polacy.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.