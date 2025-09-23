System kaucyjny zaraz rusza, a tu taki szok! Nie każdy dostanie gotówkę za butelki

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-09-23 5:01

Już 1 października 2025 roku w Polsce wystartuje system kaucyjny. Z założenia miał gwarantować zwrot pieniędzy za butelki i puszki, ale pojawiła się wątpliwość – czy konsumenci dostaną gotówkę, czy jedynie bon na zakupy? Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa obawy i tłumaczy szczegóły.

Dłoń wkłada plastikową butelkę do otworu automatu do recyklingu; w kole po prawej zbliżenie na stos monet dwuzłotowych, symbolizujące zwrot kaucji za opakowania. Temat systemu kaucyjnego i wypłaty gotówki lub bonu poruszany jest na Super Biznes.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina o zasadach zwrotu kaucji za opakowania w nowym systemie kaucyjnym.
  • Kaucja powinna być zwracana w gotówce, ale dopuszczalne są bony, które można wymienić na pieniądze w sklepie.
  • Od 1 października duże sklepy będą zobowiązane do odbioru opakowań i zwrotu kaucji, co ma zwiększyć recykling.
  • Jakie opakowania obejmie system i co zrobić, aby odebrać swoje pieniądze?

Zwrot w systemie kaucyjnym – gotówka czy bon?

W opublikowanym we wtorek komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przypomniało, że przepisy wymagają, by za oddane opakowania klient otrzymywał zwrot pieniędzy.

„Zwrot kaucji powinien być w formie pieniężnej, czyli gotówce lub na kartę, choć operatorzy systemu mogą wprowadzić bony, które będzie się dało wymienić na gotówkę” – wyjaśniło ministerstwo.

Resort zaznaczył, że w wielu krajach operatorzy stosują rozwiązanie w postaci bonów, szczególnie w powiązaniu z automatami. Jednak podkreślono, że każdy bon musi dawać możliwość wypłaty gotówki w sklepie i nie może być warunkowany zakupami.

Zasady obowiązujące od 1 października

Wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m² będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań i oddawania kaucji klientom. W przypadku mniejszych punktów uczestnictwo w odbiorze będzie dobrowolne, choć wciąż będą one musiały doliczać kaucję do ceny napojów.

System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań:

  • butelki plastikowe do 3 litrów,
  • puszki metalowe do 1 litra,
  • od 1 stycznia 2026 r. również butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Z systemu wyłączone są szklane butelki jednorazowe – za nie kaucja nie będzie pobierana. To, czy dana butelka jest jednorazowa czy wielorazowa, ustala producent.

Jak działa bon kaucyjny?

Ministerstwo wskazało, że w świetle prawa bon nie jest równoznaczny ze zwrotem pieniędzy w momencie jego wydrukowania. Dopiero jego realizacja w kasie sklepu oznacza wypłatę kaucji.

„To oznacza, że z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów” – zaznaczył resort.

Choć ustawa nie określa terminu ważności bonów, MKiŚ ocenia, że powinny być one aktywne co najmniej miesiąc. Wynika to z zasad rozliczeń między sklepami a operatorami systemu.

Nowe obowiązki i korzyści dla klientów

Celem systemu jest zwiększenie poziomu recyklingu opakowań i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska. Rząd zachęca konsumentów do odwiedzania strony systemkaucyjny.gov.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dla sklepów oraz klientów.

system kaucyjny
MINISTERSTWO KLIMATU